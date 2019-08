3' - Secondo corner per la Viterbese

2' - Guadagna il primo corner del match la Viterbese

2' - Partenza arrembante per la Viterbese: cross dalla destra di Antezza per Tounkara, che viene atterrato in area, per l'arbitro Cosso non è rigore

1' - Inizia il match allo stadio Enrico Rocchi: è la Viterbese a calciare il primo pallone

18.29 - Le squadre stanno facendo il loro ingresso in campo: casacca gialloblu, pantaloncini blu e calzettoni gialli per la Viterbese, completo bianco per la Paganese

18.25 - La Coppa Italia Serie C fa il giro del campo: all'Enrico Rocchi viene portato trionfalmente il trofeo vinto dalla formazione gialloblu lo scorso mese di maggio, in cui l'undici di Antonio Calabro superò in finale il Monza

18.18 - Le formazioni ufficiali di Virterbese-Paganese

VITERBESE: Biggeri, Giorgi, Antezza, Baschirotto, Bezziccheri, Tounkara, Vandeputte, Errico, Volpe, De Falco, Ricci.

A disposizione: Pini, Bertollini, Milillo, Covarelli, Corinti, Svidercoschi, Zanoli, Messina, Molinaro, Capparella. Allenatore: Giovanni Lopez

PAGANESE: Baiocco, Mattia, Caccetta, Alberti, Diop, Stendardo, Carotenuto, Capece, Bonavolontà, Schiavino, Perri. A disposizione: Scevola, Campani, Sepe, Sbampato, Bramati, Gaeta, Scarpa, Dammacco, Lidin, Acampora, Guadagni. Allenatore: Alessandro Erra

17.30 - Siamo in attesa di conoscere le formazioni ufficiali di Viterbese-Paganese

17.26 - La Viterbese Castrense ospita la Paganese allo stadio Enrico Rocchi: il match è in programma oggi con fischio di inizio previsto per le ore 18.30

Tabellino Viterbese-Paganese

ARBITRO: Francesco Cosso della sezione di Reggio Calabria (Votta-Dell'Orco)

MARCATORI:

NOTE:

ANGOLI:

RECUPERO:

Viterbese-Paganese, la presentazione del match

Esordio di campionato per gli azzurrostellati di mister Erra, dopo le due parentesi di Coppa Italia Serie C, culminate con l'eliminazione nel mini girone composto anche da Bari ed Avellino.

La formazione campana vuole riscattarsi, dopo che la passata stagione è terminata con una cocente retrocessione tra i Dilettanti, mitigata con la riammissione ottenuta solamente lo scorso 12 luglio.

Di fronte una Viterbese Castrense rinnovata sotto tutti i punti di vista: in primis in ambito societario, con il presidente Piero Camilli che ha ceduto il posto a Marco Romano. Ribaltone anche in panchina, con l'ormai ex tecnico Antonio Calabro che ha lasciato la guida tecnica della squadra ad inizio settimana, affidata successivamente Giovanni Lopez.

Per gli azzurrostellati è importante partire con il piede giusto, allontanando gli spettri della passata stagione: l'atteggiamento della squadra dovrà essere ispirato ai principi che mister Erra ha provato ad inculcare in questa brevissima fase pre-campionato.