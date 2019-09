La Paganese di mister Erra ospita la Virtus Francavilla nel match valido per la quarta giornata di campionato: gli azzurrostellati sono reduci dal pareggio beffa di Lentini, in cui la formazione campana non riuscì a conquistare l'intera posta in palio, a causa di un penalty concesso alla Sicula Leonzio nei minuti finali. All'Angelino Nobile terminò con il risultato di 2-2.

In classifica la Paganese occupa la posizione di metà classifica, con 4 punti totalizzati in tre gare, frutto di un successo, alla prima tra le mura amiche contro il Monopoli, di un pareggio e di una sconfitta, nel match d'esordio contro la Viterbese Castrense.

In questa stagione, la Virtus Francavilla del tecnico Bruno Trocini tuttavia non è riuscita ancora a centrare l'obiettivo della prima vittoria: i biancoazzurri infatti hanno impattato nelle prime due gare interne, disputatesi al Giovanni Paolo II, rispettivamente contro Reggina e Casertana, entrambe per 1-1, arrendendosi al Catania per 2-1 nell'unico match in trasferta finora disputato.

Due punti conquistati in appena tre gare rappresentano un magro bottino per la Virtus Francavilla, che vorrà senza dubbio conquistare punti pesanti questo pomeriggio allo stadio Marcello Torre: il match in programma oggi 15 settembre avrà inizio alle ore 15:00.

Probabili formazioni Paganese-Virtus Francavilla

Per il tecnico Alessandro Erra un unico dubbio di formazione: Alberti non è al top, quindi il trainer originario di Coperchia sarà costretto ad apportare qualche modifica al tandem offensivo.

Possibile esordio dal 1' per Musso, che a questo punto farebbe coppia con Diop nel reparto offensivo.

Trocini invece scioglierà solamente a poche ore dal match il dubbio che lo assilla da giorni, in merito al ballottaggio tra Baclet e Puntoniere. Il primo sarebbe in pole, pronto a fare coppia con Vazquez. Per il resto, formazione tipo per la Virtus Francavilla, che non dovrebbe subire stravolgimenti rispetto alle ultime uscite stagionali.

PAGANESE (3-5-2): Baiocco; Panariello, Stendardo, Schiavino; Carotenuto, Bonavolontà, Capece, Caccetta, Perri; Diop, Musso. Allenatore: Erra

VIRTUS FRANCAVILLA (3-5-2): Costa; Delvino, Tiritiello, Caporale; Albertini, Gigliotti, Zenuni, Bovo, Sparandeo; Baclet, Vazquez. Allenatore: Trocini

