Dopo l'anticipo di ieri sera tra Pisa e Benevento, il campionato di Serie B propone tra le sfide della prima giornata il match Salernitana-Pescara: la sfida è in programma questo pomeriggio allo stadio Arechi con fischio di inizio previsto per le ore 18.00.

I granata vogliono partire con il piede giusto, provando a dimenticare l'ultima stagione non proprio entusiasmante, culminata con la salvezza strappata solamente negli ultimi minuti dello spareggio play-out. È forte la voglia di rivalsa anche per il neo tecnico della Salernitana, Gian Piero Ventura, reduce da esperienze poco positive in panchina, oltreché pagare lo scotto della spiacevole parentesi in Nazionale.

Di fronte un Pescara che ha chiuso l'ultimo campionato al quarto posto, alle spalle di Brescia, Lecce e Benevento: la posizione in classifica ha consentito agli abruzzesi di disputare i play-off, terminato troppo presto, con l'eliminazione avvenuta per mano del Verona in Semifinale. L'obiettivo è fare meglio, magari centrando la promozione diretta in Serie A.

Salernitana-Pescara, dubbi di formazione per i due tecnici

La compagine campana è costretta a rinunciare a Billong e Lombardi, a causa di alcuni problemi fisici.

Anche Cerci non sarà del match, ancora fuori forma e non al top della condizione, oltre che al lungodegente Mantovani, fermo dallo scorso mese.

Il modulo che dovrebbe schierare l'ex commissario tecnico della Nazionale è il 3-5-2, con Micai tra i pali, linea difensiva composta da Migliorini, Karo e Jaroszynski. A centrocampo dovrebbe vedersi Cicerelli sulla destra, mentre Kiyine agirà sul versante opposto.

Tandem offensivo composto da Jallow e Giannetti.

Importanti defezioni anche per Zauri, che per la trasferta di Salerno dovrà fare a meno di Crecco, Vitturini, Marafini, Farelli e Scognamiglio, quest'ultimo squalificato. In difesa agiranno Del Grosso, Balzano, Bettella e Campagnaro. In campo anche Cisco, che dovrebbe giocare con Galano e Tumminello.