Napoli-Liverpool, match valido per la prima giornata della fase a gironi della Champions League 2019-2020, che si disputerà martedì 17 settembre dalle ore 21, allo stadio San Paolo di Fuorigrotta, sarà trasmesso in diretta, in esclusiva ed in chiaro su Canale 5. A darne notizia è stato il Gruppo Mediaset con Napoli-Liverpool che, quindi, per la nuova stagione di Champions League 2019-2020 sarà il primo match visibile in chiaro e, di conseguenza, senza obbligo di abbonamento alle pay-Tv.

Programmazione completa e copertura Mediaset per la prima giornata della fase a gironi della Champions

Per la partita del Napoli, e per tutti gli altri match di Champions League validi per la prima giornata della fase a gironi, Mediaset ha pianificato una copertura televisiva che partirà il martedì per poi concludersi il giovedì. Nel dettaglio, sul canale 20 martedì 17/9, dalle ore 19,45, andrà in onda 'Pressing Champions League anteprima' con le ultimissime dallo stadio Sanpaolo.

Mentre dalle 21, come sopra accennato, spazio su Canale 5 alla diretta Tv di Napoli-Liverpool con la telecronaca affidata a Pierluigi Pardo.

Oltre che su Canale5, Napoli-Liverpool sarà pure visibile in live streaming sul sito Internet di SportMediaset con il PC, e sui dispositivi mobili con l'app gratuita Sportmediaset che è scaricabile ed installabile per tutti i sistemi operativi. La programmazione Mediaset proseguirà poi su Italia 1, in seconda serata, con Pressing Champions League mercoledì 18/9, per vedere tutti i gol di coppa, e poi giovedì 20 settembre, sempre in seconda serata, con 'Pressing Champions League Highlights' sul Canale 20 della piattaforma del digitale terrestre.

Il girone del Napoli ed i precedenti contro il Liverpool

Nel Gruppo E, il Napoli lotterà per la qualificazione agli ottavi di finale di Champions League 2019-2020 insieme al Genk ed al Salisburgo. È proprio il Liverpool la formazione accreditata per il passaggio agli ottavi di finale come prima classificata, ma il Napoli ha tutte le carte in regola per puntare quantomeno a chiudere il girone al secondo posto sebbene Genk e Salisburgo non siano di certo due squadre da sottovalutare.

Per quel che riguarda i precedenti relativi al match Napoli-Liverpool, gli azzurri guidati dal mister Carlo Ancelotti hanno già battuto allo stadio San Paolo di Fuorigrotta la squadra di Jürgen Klopp nella fase a gironi della passata Champions League. Successe il 3 ottobre del 2018 con il risultato finale 1 a 0 per il Napoli grazie ad una rete di Lorenzo Insigne. E non è detto che martedì 17 settembre l'impresa azzurra, in uno stadio che probabilmente sarà sold out, non possa ripetersi.