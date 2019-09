La Juventus vista in Champions League contro l'Atletico Madrid dà segnali confortanti ai sostenitori bianconeri ma in generale a tutto il calcio italiano: dopo l'ottima prestazione del Napoli contro il Liverpool (2 a 0 per gli uomini di Ancelotti grazie ai gol di Mertens e Llorente) anche la Juventus ha dimostrato di saperci stare e molto bene nella massima competizione europea. Gli errori difensivi, dovuti a sbagliati posizionamenti sulle marcature, hanno evidentemente pesato ma è un qualcosa su cui i bianconeri possono lavorarci, perché non riguarda il gioco, che si è dimostrato molto brillante ed efficace.

A sostenere quest'idea è Sconcerti, il giornalista nel suo editoriale a Calciomercato.com, Il gioco intravisto al Wanda Metropolitano, secondo il noto giornalista, dimostra la qualità del gioco di Sarri e soprattutto la capacità dei giocatori di sapersi divertire giocando a calcio, cosa non di poco conto. Fra l'altro su questo argomento il tecnico toscano insiste molto, e nelle interviste, sottolinea come sia importante che i giocatori si divertano.

'Si vede la mano di Sarri, i giocatori si divertono e lo faranno sempre di più'

Lo stesso giornalista si è dimostrato quindi fiducioso sul gioco della Juventus e più passa il tempo e più il gioco si consoliderà ed inevitabilmente i giocatori si divertiranno sempre di più. Come sottolinea Sconcerti, i gol subiti sono frutto di errori e non del modo di promuovere calcio, e questo è un fattore importante per la crescita della Juventus soprattutto a livello europeo.

Di certo, per le altre big europee non è andata benissimo la prima giornata di Champions League: spicca il pareggio del Barcellona fuori casa contro il Borussia Dortmund, con migliore in campo il portiere dei catalani Ter Stegen, e soprattutto la sconfitta del Real Madrid per 3 a 0 contro il Paris Saint Germain a Parigi. Per quanto riguarda le italiane invece, è da sottolineare, oltre alla vittoria del Napoli, il pareggio della Juventus e dell'Inter, fermata in casa sull'1 a 1 contro la Slavia Praga. L'esordio in Champions League dell'Atalanta è stato invece 'pesante', con una sconfitta per 4 a 0 fuori casa contro la Dinamo Zagabria.

I tifosi bianconeri sulla Juventus

Facendo un giro sui social, resta l'insoddisfazione di alcuni tifosi bianconeri che hanno assaporato la vittoria a pochi minuti dalla fine della partita, ma fra questi troviamo anche i fiduciosi che in qualche modo sostengono le parole di Sconcerti. Il gioco si è visto e ricorda molto i primi 60 minuti giocati contro il Napoli: la speranza dei sostenitori bianconeri è che lo si possa vedere anche nel match casalingo di sabato contro l'Hellas Verona in attesa del turno infrasettimanale di martedì 24 settembre fuori casa contro il Brescia.