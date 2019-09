La Juventus si prepara alla sfida con il Brescia e Maurizio Sarri ha risposto alle domande dei giornalisti durante la conferenza stampa prepartita tenutasi alle ore 13:30 in vista della trasferta di Brescia. L’allenatore toscano ha sottolineato come sia cruciale, specialmente nella fase iniziale della stagione e fitta di impegni, trovare una continuità di gioco e di minutaggio per tutti i calciatori della rosa, che permetta loro di esprimersi sempre su alti livelli e di evitare infortuni.

Per questo è possibile che l’undici titolare che affronterà il Brescia allo stadio Rigamonti martedì sera alle 21 sia diverso da quello che si è imposto per 2 a 1 sull’Hellas Verona: torneranno tra i titolari Szczesny e De Ligt, che comporrà la difesa a 4 con capitan Bonucci, Danilo e Alex Sandro, mentre nella linea di centrocampo, oltre all’insostituibile Matuidi, dovrebbero figurare Pjanic e Khedira, che agiranno alle spalle di Higuain, Cuadrado e Dybala.

Affaticamento muscolare per CR7, gioca Dybala?

Durante l’allenamento di domenica, Cristiano Ronaldo ha riportato un leggero fastidio all’adduttore e nel corso della conferenza stampa, Sarri ha lasciato intendere che la stella portoghese potrebbe riposare contro il Brescia o entrare nel secondo tempo per dare una mano ai compagni, nel caso la sfida contro la squadra neopromossa di Corini dovesse risultare troppo spinosa per la Juventus.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Juventus Cristiano Ronaldo

Buone notizie, invece, sul fronte Higuain, che in seguito al match contro l’Hellas Verona di sabato pomeriggio aveva contratto una brutta botta al setto nasale che aveva inficiato sul suo rendimento: non sono state riscontrate fratture e per questo il Pipita è pienamente disponibile per la trasferta a Brescia e pronto a guidare l’attacco bianconero con Cuadrado e, probabilmente, Dybala.

Il giovane argentino di Laguna Larga infatti potrebbe prendere il posto di CR7 e formare il terzetto d’attacco juventino che si getterà all’assalto della difesa bresciana.

Grazie ad una prestazione più che convincente contro l’Hellas Verona, la Joya ha riconquistato, almeno in parte, la fiducia di Sarri e del popolo bianconero che non vede l’ora di poter esultare con lui mimando la sua “Dybala-mask”.

Juve a caccia di punti di riferimento per la trasferta di Brescia

Le aspettative sulla Juventus continuano a crescere, mentre le trame di gioco e il pressing alto volto alla riconquista della palla faticano a prendere il volo, ma Maurizio Sarri si dice tranquillo a riguardo e ammette di doversi ancora adattare alla nuova realtà bianconera, sebbene abbia già imparato a conoscere e ad apprezzare l’organizzazione della società e la dedizione al lavoro della squadra.

La rosa bianconera infatti vanta giocatori molto tecnici che dovranno incidere nel corso della stagione con gol e assist e per questo saranno fondamentali i tiratori dei calci piazzati: l’allenatore toscano ha affidato questa incombenza a Pjanic, Dybala, Bernardeschi e Cristiano Ronaldo, nella speranza che possano rivelarsi decisivi nei momenti clou della stagione. Sempre durante la conferenza stampa odierna, Maurizio Sarri ha sottolineato l’importanza di giocatori come Matuidi e Douglas Costa, il primo imprescindibile dal punto di vista tattico e il secondo dal punto di vista tecnico, e ha confessato che alla rosa è costata molto l’assenza di Giorgio Chiellini, che nel corso della sua carriera ha fatto della mentalità e della concentrazione costante il suo punto forte.

Infine, Sarri ha rivelato ai giornalisti di non essere riuscito ancora a studiare tutte le prossime avversarie della Juventus e di essersi concentrato specialmente sul Brescia, “Squadra pericolosa che gioca un calcio piacevole, sostenuta da un ambiente entusiasta” che potrebbe mettere in seria difficoltà i bianconeri, ma si è detto conscio dei progressi del campionato italiano, ora molto più equilibrato e difficile rispetto agli anni scorsi.