La Juventus, vittoriosa martedì sera in Champions League contro il Bayer Leverkusen, ospiterà la Lokomotiv Mosca nella 3ª giornata del Gruppo D.

La partita verrà disputata all’Allianz Stadium di Torino martedì 22 ottobre 2019 alle ore 21.00. La vendita dei biglietti è cominciata da qualche giorno, ma per il momento sono state aperte solamente le fasi riservate alla prelazione. In merito alla vendita libera bisognerà attendere lunedì 7 ottobre 2019.

A partire dalle ore 10.00 di questa giornata si potranno acquistare i tagliandi per quei posti liberi. I canali autorizzati saranno il sito internet Sport.ticketone.it, il call center Ticketone (892.101) e le ricevitorie abilitate. In queste ultime, la società bianconera fa sapere che sono disponibili esclusivamente i tagliandi per la tribuna Sud.

I prezzi dei biglietti vanno da un minimo di 37 euro per la tribuna Sud o Nord 1°-2° (compreso settore ospiti) fino ad un massimo di 135 euro per la tribuna Est Centrale 1°.

In tribuna Family la spesa è di 110 euro, ma la riduzione dedicata appunto alle famiglie permette di spendere solamente 83 euro. Scegliendo i posti in tribuna Nord Est o Sud Est 2°, così come Ovest Laterale 2°, la cifra da sborsare è pari a 65 euro. Il prezzo sale a 90 euro per la tribuna Est Laterale 2° e a 100 euro per la tribuna Est Laterale 1° o tribuna Ovest 2°. Ulteriore upgrade a 110 euro per la tribuna Ovest Laterale 1°, mentre per la tribuna Est Centrale 2° si spendono 115 euro.

La società bianconera, fa sapere che presso i punti vendita LIS Ticket potrà essere applicata una commissione di 2 euro per ciascun tagliando. Infine, per quei tagliandi acquistati il giorno della partita presso la biglietteria dell’Allianz Stadium, qualora ci fosse ancora disponibilità, la commissione sarà di 4 euro.

Bilancio positivo dei bianconeri contro la Lokomotiv Mosca

La Juventus ha affrontato solamente una volta la Lokomotiv Mosca.

Il doppio confronto con i russi risale alla stagione 1993/94 di Coppa UEFA. Al 1° turno ottenne due vittorie la squadra bianconera. L’andata in casa finì 3-0. Le reti, tutte nella ripresa, portarono le firme di Roberto Baggio (doppietta) e Fabrizio Ravanelli. Il ritorno in trasferta si concluse 0-1 con il goal vittoria di Giancarlo Marocchi. La Juventus si qualificò al turno successivo, dove andò ad affrontare il Kongsvinger.

Il cammino proseguì agli ottavi di finale con il successo sul Tenerife, dopodiché ci fu l’eliminazione per mano del Cagliari ai quarti di finale. Il bilancio dei bianconeri contro la Lokomotiv Mosca è positivo, con due vittorie su altrettante partite disputate. La squadra di Maurizio Sarri avrà i favori dei pronostici anche quest’anno, ma non dovrà sottovalutare i russi, che nella 1ª giornata del Gruppo D avevano battuto a sorpresa il Bayer Leverkusen in Germania, prima di venire sconfitti in casa dall’Atlético Madrid.

Il divario tecnico tra le due rose è decisamente ampio, ma in Europa tutto può succedere e non sempre partire da favoriti porta ad una vittoria.