Neanche il tempo di archiviare la nona giornata che Brescia e Inter pensano già al prossimo turno di campionato, che le vedrà di fronte nell'anticipo della decima giornata di Serie A, che si giocherà nel turno infrasettimanale, precisamente martedì 29 ottobre alle ore 21. Due squadre che vengono da risultati non positivi e sono quindi alla ricerca di punti pur avendo obiettivi opposti e una classifica ben diversa.

Le ultime su Brescia e Inter

Il Brescia viene da una prestazione dai due volti contro il Genoa. Le 'rondinelle', infatti, sono uscite sconfitte dall'anticipo giocato a Marassi di Genova contro i rossoblu, che si sono imposti 3-1. Nel primo tempo la squadra di Corini era andata in vantaggio con una magia di Tonali su calcio di punizione. Nella ripresa, poi, il crollo con il grifone che rimonta grazie ai gol messi a segno da Agudelo, Kouame e Goran Pandev.

In classifica i biancoazzurri restano a quota 7 punti e scendono in zona retrocessione, pur dovendo recuperare una partita, quella contro il Sassuolo rinviata prima della sosta.

Dall'altra parte c'è l'Inter, reduce da un risultato non positivo. I nerazzurri, infatti, non sono andati oltre il 2-2 in casa contro il Parma. Un pareggio che ha negato il sorpasso in vetta al club meneghino, salito a ventidue punti e rimasto a meno uno dalla Juventus, bloccata a sua volta sul campo del Lecce.

La squadra di Antonio Conte, dunque, non può permettersi altri passi falsi se vuole tenere il ritmo dei bianconeri. Nelle ultime tre partite di Serie A, infatti, è arrivata una sola vittoria, contro il Sassuolo per 4-3, soffrendo notevolmente nei minuti finali.

Probabili formazioni di Brescia-Inter

Il tecnico del Brescia, Eugenio Corini, dovrebbe confermare il 4-3-1-2 visto in questa prima parte della stagione.

In attacco, però, potrebbe esserci una variazione rispetto a quanto visto contro il Genoa, con il ritorno di Donnarumma dal primo minuto al fianco di Mario Balotelli, il grande ex di questa sfida. In cabina di regia ci sarà Sandro Tonali, che sarebbe un obiettivo proprio dell'Inter per la prossima estate. Ai suoi fianchi dovrebbero esserci Bisoli e Romulo, con Spalek sulla linea dei trequartisti.

Il tecnico dell'Inter, Antonio Conte, deve fare i conti con una rosa resa corta dalle troppe assenze.

Ancora out sia Sensi che D'Ambrosio, sono da valutare le condizioni di Vecino. In mezzo al campo, comunque, potrebbe rifiatare Marcelo Brozovic, apparso sotto tono contro il Parma, con Borja Valero al suo posto in cabina di regia. In attacco possibile chance per uno tra Politano e Esposito dal primo minuto al posto di Lukaku.

Le probabili formazioni:

Brescia (4-3-1-2): Joronen; Sabelli, Cistana, Gastaldello, Mateju; Bisoli, Tonali, Romulo; Spalek; Balotelli, Donnarumma.

Inter (3-5-2): Handanovic; Godin, De Vrij, Skriniar; Candreva, Gagliardini, Borja Valero (Brozovic), Barella, Asamoah; Lautaro Martinez, Politano (Esposito).