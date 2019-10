La Juventus potrebbe essere disposta a considerare la cessione di Merih Demiral a gennaio, con il Milan fortemente interessato. RAI Sport è stato il primo a segnalare l'interesse dei rossoneri per il nazionale turco, mentre Sky Italia (come citato da Milannews.it) ha rivelato in agosto che il Milan era disposto a offrire 35 milioni di euro per il difensore centrale. Il giornalista specializzato in Calciomercato Gianluca Di Marzio ha affermato che al Milan era rimasto un po' di spazio nel bilancio estivo per Demiral, ma alla fine i rossoneri non sono stati in grado di ottenere un accordo prima della conclusione del mercato.

Da allora, Demiral ha trascorso tutte le partite di questa stagione in panchina a parte Juventus-Verona, gara di Serie A disputata il 21 settembre. Secondo alcune fonti, l'ex difensore del Sassuolo potrebbe trovare un posto nel Milan del nuovo allenatore Stefano Pioli. Fabio Paratici, direttore sportivo della Juventus, non nasconde un forte apprezzamento per Demiral e, per questo motivo, gli permetterebbe di raggiungere il Milan solo con un prestito a secco o come prestito con opzione di riscatto con contro riscatto a favore dei bianconeri.

Nel frattempo, altri rapporti hanno suggerito che il Milan è pronto a rientrare in corsa per il difensore dell'RB Lipsia Dayot Upamecano la prossima estate.

Calciomercato Juventus, occhi sui talenti del Salisburgo

Il Napoli sta cercando di sfidare l'Inter e la Juventus nella corsa a due talenti del Salisburgo: Erling Haland e Dominik Szoboszlai: il loro direttore sportivo Cristian Giuntoli approfitterà della pausa nazionali per riorganizzare le idee in merito agli obiettivi di mercato.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Juventus Milan

Lo stop delle attività della prima squadra è l'occasione per fare il punto con i dirigenti che sono intenti a sondare i maggiori profili della scena calcistica europea. Il Napoli sta gettando le basi per due giocatori del Salisburgo, Haaland e Szobozlai - che i partenopei affronteranno nella fase a gironi della Champions League. Entrambi i giocatori sono stati accostati con l'Inter e la Juve, ma anche il Napoli ha iniziato a seguirli.

I partenopei vorrebbero continuare la politica di rafforzamento intrapresa da Aurelio De Laurentiis con l'acquisto di giocatori già forti dopo le firme di Hirving Lozano ed Eljif Elmas. C'è una possibilità che, durante la partita della fase a gironi tra le due squadre, il Napoli possa parlare direttamente con Salisburgo delle due giovani stelle per battere sul tempo Inter e Juve. Il problema della Juventus è, secondo la stampa inglese, che i bianconeri sarebbero arrivati troppo presto per Erling Braut Haland, che ha preferito restare a Salisburgo per migliorare.

Non è detto che i bianconeri non possano essere la sua prossima destinazione, ma Manchester United e Real Madrid sarebbero anch’esse sul calciatore.