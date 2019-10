Secondo quanto riferito da 'Calciomercato.com', il Milan potrebbe decidere di acquistare uno tra Daniele Rugani e Merih Demiral dalla Juventus per rafforzare il reparto difensivo. È stato un inizio molto deludente per i rossoneri che al momento occupano il 13 ° posto in Serie A, distanti 7 lunghezze dalla zona Champions. Sono stati mesi complicati per il Milan, alla luce anche del cambio di allenatore, ma i rossoneri non possono fallire l'obiettivo di una qualificazione alla prossima Champions League.

Per cercare di continuare a credere in questo obiettivo, bisognerà operare nella finestra di mercato invernale e secondo quanto riferito da calciomercato.com, Rugani o Demiral potrebbero servire a puntellare la difesa. I rossoneri hanno subito 13 gol in 9 partite finora in questa stagione, e per una squadra che vuole tornare ai vertici, sembrano essere un po' troppi. Così, la dirigenza rossonera potrebbe decidere di non aspettare il rientro di Mattia Caldara, alle prese ormai con un infinito infortunio.

Per di più, Mateo Musacchio e Duarte – al momento – non sembrano offrire le giuste garanzie. Ad agevolare l'acquisto di uno dei due difensori della Juventus potrebbe esserci lo scarso minutaggio collezionato da entrambi in questa stagione. Con Leonardo Bonucci e Matthijs de Ligt davanti a loro nelle gerarchie di Sarri, insieme all'infortunato Giorgio Chiellini, vedranno sicuramente le loro possibilità di giocare regolarmente a Torino limitate e quindi potrebbero decidere di trasferirsi al Milan per avere un ruolo da protagonisti.

Emre Can sarebbe finito nel mirino del Paris Saint Germain

Secondo Le10sport, sia il PSG che il Bayern Monaco sarebbero interessati all'acquisto di Emre Can per rinforzare il centrocampo. Attualmente, con la Juventus il nazionale tedesco non sta riuscendo ad imporsi. Dopo un discreto primo anno con La Vecchia Signora, Can sembra essere scivolato in fondo alle gerarchie di Maurizio Sarri. L'anno scorso Can ha giocato 37 partite per la Juve; tuttavia, in questa stagione, è riuscito a collezionare appena quattro presenze partendo dalla panchina.

Inoltre, il 25enne è stato lasciato fuori dalla rosa della UEFA Champions League, il che potrebbe rappresentare il colpo finale per lui. Con un infortunio a Idrissa Gueye, il PSG vorrà correre ai ripari per mantenere un discreto numero di rotazioni in vista degli obiettivi più importanti. Se il Paris Saint Germain riuscisse a ottenere Emre Can ad un prezzo accessibile, potrebbe essere un vero e proprio affare per i parigini.

Il Nazionale tedesco era arrivato alla Juve a parametro zero, dunque anche per i bianconeri l'affare rappresenterebbe una notevole plusvalenza.