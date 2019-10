In questo inizio stagione uno dei giocatori più in forma e decisivi per la Juventus è sicuramente il centrocampista francese Blaise Matuidi: l'ex Paris Saint Germain si sta dimostrando fondamentale per il gioco di Maurizio Sarri, in quanto garantisce quantità ed una discreta qualità negli inserimenti.

Il francese però è in scadenza di contratto a giugno 2020 e non ha ancora rinnovato con la Juventus: proprio per questo il rischio di lasciare Torino è concreto.

Il classe 1987, come scrive la stampa inglese, potrebbe considerare un trasferimento a parametro zero proprio in Premier League.

Su tutti ci sarebbero due società interessate alle prestazioni del nazionale francese, ovvero Manchester United e Tottenham. Anche ieri nel match contro l'Inter il giocatore è stato uno dei migliori in campo, recuperando una notevole quantità di palloni e partecipando in maniera attiva alle azioni offensive della Juventus.

Resta quindi difficile pensare che i bianconeri non gli rinnovino il contratto, anche se tutto dipenderà dalla volontà del giocatore di continuare alla Juventus oppure di affrontare una nuova esperienza professionale.

Juventus, Matuidi potrebbe liberarsi a parametro zero nel 2020

Come scrive la stampa inglese, nonostante le ottime prestazioni, il centrocampista francese Matuidi potrebbe lasciare la prossima stagione la Juventus.

Il giocatore ha infatti il contratto in scadenza a giugno 2020 e potrebbe quindi essere attirato dall'interesse della Premier League. Di certo, l'obiettivo attuale di Matuidi è di vincere con la Juventus, cercando di arrivare in forma per gli Europei 2020, dove dovrebbe essere uno dei protagonisti con la nazionale francese.

Oltre a Matuidi, a rischio partenza dalla Juventus per la prossima estate ci sono altri giocatori, in particolar modo quelli che hanno già superato i 30 anni, ad esempio Khedira.

Il mercato della Juventus

Le indiscrezioni che arrivano dall'Inghilterra non trovano per ora conferma in Italia, dove Matuidi è considerato oramai uno dei pilastri del centrocampo bianconero. Alcuni media italiani parlano infatti di rinnovo di contratto sia per lui che per Cuadrado, anch'egli in scadenza a giugno 2020.

Per quanto riguarda invece le possibili cessioni a gennaio, sono diversi i giocatori che potrebbero lasciare Torino nel Calciomercato invernale.

Su tutti il difensore centrale Rugani, la punta Mandzukic e i 'recuperati' Perin e Pjaca. Per il difensore centrale toscano molto dipenderà dal recupero di Chiellini, mentre la punta croata potrebbe decidere di trasferirsi in Premier League, con il Manchester United che sembrerebbe interessato. Infine i due recuperati Perin e Pjaca hanno bisogno di giocare, il portiere ex Genoa piace al Benfica, mentre il centrocampista offensivo croato potrebbe decidere di trasferirsi in prestito, alla Sampdoria o al Genoa.