La Juventus è impegnata in un tour di force di partite molte importanti in Serie A e in Champions League, ma nonostante questo i media stanno dando molta attenzione alle notizie di Calciomercato. Sicuramente gli Europei 2020 potrebbero condizionare molto il calciomercato invernale, con tanti giocatori possibili convocati con le rispettive nazionali che cercano società che diano loro fiducia, su tutti Emre Can e Rakitic.

Diverso invece è il discorso associato a Pogba, che gode della stima di Solskjaer ma che già in estate ha espresso la volontà di lasciare il Manchester United per fare una nuova esperienza professionale. Come scrive Tuttomercatoweb, il francese potrebbe decidere di lasciare la società inglese a gennaio e restano sempre due le possibili destinazioni del centrocampista francese: Juventus e Real Madrid. In vantaggio sembrerebbe la società spagnola ma, secondo il noto sito sportivo, il francese apprezzerebbe maggiormente come destinazione la Juventus.

Juventus, Pogba interessa al Real ma giocatore vuole i bianconeri

Come scrive Tuttojuve.com, Pogba potrebbe lasciare il Manchester United già a gennaio, con il Real Madrid che sarebbe interessato alle prestazioni del centrocampista francese. Quest'ultimo però vorrebbe trasferirsi alla Juventus, che potrebbe investire in maniera massiccia sul mercato per regalare un nuovo top player al tecnico Sarri.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Juventus Calciomercato

Attualmente la valutazione di Pogba è di circa 100 milioni di euro, prezzo diminuito in questo inizio di stagione anche per le poche partite disputate dal francese, attualmente infortunato fino a dicembre. Alcuni giocatori juventini che interessano al Manchester United e potrebbero rappresentare delle contropartite tecniche per arrivare a Pogba.

Le possibili contropartite tecniche per Pogba

La trattativa Mandzukic con la società inglese dovrebbe comunque svilupparsi indipendentemente dall'eventuale arrivo a Torino di Pogba.

Altro giocatore che interessa alla società inglese è Matuidi, che però dovrebbe restare alla Juventus e sarebbe pronto a firmare il rinnovo di contratto. Un altro giocatore che potrebbe rientrare nella trattativa è Emre Can, scontento a Torino per la scelta di Sarri di escluderlo dalla lista di Champions League. Oltre a Emre Can e Mandzukic potrebbero lasciare la Juventus Rugani, Perin e Pjaca: sul difensore centrale molto dipenderà dal recupero ottimale di Chiellini mentre gli altri due, infortunatisi fine stagione scorsa, potrebbero lasciare la Juventus in prestito per avere la possibilità di giocare.

Il portiere ex Genoa interessa al Benfica mentre il centrocampista offensivo croato piace a Sampdoria, Genoa, Bologna e Cagliari.