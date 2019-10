Nonostante sia sempre concentrata sul calcio giocato (campionato e Coppa Campioni non ammettono pause o cali di concentrazione), la Juventus prosegue il proprio lavoro anche sul mercato alla ricerca dei rinforzi utili a migliorare una rosa già di notevole qualità. Ma oltre ad acquisti importanti, la dirigenza bianconera vuole ringiovanire la rosa ed il mercato effettuato in estate ne è stata la dimostrazione.

De Ligt, Demiral, Pellegrini e Romero sono solo alcuni degli esempi, ma la politica di acquisto di giovani prospetti proseguirà (già a gennaio è in arrivo il talento argentino Soulé, in scadenza di contratto dal Velez). Per quanto riguarda il mercato italiano piace e molto il difensore centrale del Brescia Cistana, classe 1997, che ha già dimostrato in questo inizio stagione di essere un difensore affidabile nonostante la giovane età.

Come confermato dal presidente del Brescia Cellino, in estate la Juventus aveva già chiesto informazioni sul difensore ed è probabile che se non a gennaio ma a luglio 2020 la Juventus possa presentare un'offerta ufficiale al presidente del Brescia.

Juventus, si valuta l'acquisto del difensore Cistana del Brescia

La Juventus, secondo Calciomercato.com, potrebbe dunque presentare un'offerta al Brescia per il difensore centrale Cistana, vera e propria rivelazione del Brescia ed in generale della Serie A di questo inizio stagione.

L'idea della Juventus sarebbe quella di acquistarlo in questa stagione e lasciarlo in prestito alla società di Cellino almeno fino a fine stagione. Successivamente potrebbe trasferirsi in prestito in una società di media classifica in Serie A per completare la sua cresciuta umana e professionale e poi trasferirsi in bianconero e giocarsi la titolarità con gli altri centrali della rosa, De Ligt, Demiral, Romero (che dalla prossima stagione si trasferirà alla Juventus) e con i veterani Chiellini e Bonucci.

In questo senso è incerto il futuro di Rugani, che potrebbe lasciare la Juventus già a gennaio, molto dipenderà dal recupero dall'infortunio di Chiellini.

Le trattative della Juventus

Oltre a Cistana, la Juventus segue Tonali del Brescia, anche se sul giocatore ci sarebbe la concorrenza di Inter e Fiorentina. Si parla di acquisti ma a gennaio i bianconeri sono anche pronti ad alleggerire una rosa fin troppo ricca di giocatori: possibili le cessioni di Mandzukic, Emre Can, Rugani (di cui abbiamo parlato in precedenza), Perin e Pjaca.

La punta croata piace al Manchester United, al Milan e di recente anche al Siviglia, che cerca una punta di esperienza. Per quanto riguarda invece il centrocampista tedesco, possibile un trasferimento al Manchester United o al Paris Saint Germain mentre per Perin e Pjaca, per recuperare la loro forma ottimale dopo gli infortuni, sembra possibile un trasferimento in prestito. Piacciono rispettivamente a Benfica e a Sampdoria, Genoa, Bologna e Cagliari.