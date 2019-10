Arrivano importanti indiscrezioni per quanto riguarda il Calciomercato della Juventus. Le ultime notizie si concentrano su Paul Pogba, vero e proprio pallino di Fabio Paratici, che lo ha cercato nelle scorse sessioni di calciomercato. Il centrocampista francese non si troverebbe molto bene a Manchester, dal momento che non avrebbe un buon rapporto con Solskjaer. Stando a quanto riportano i media britannici, Pogba avrebbe manifestato più volte il desiderio di lasciare la Premier League.

La Juventus lo aspetterebbe a braccia aperte. Per il club bianconero si tratterebbe certamente di un colpo di mercato molto importante, essendo il francese uno dei migliori giocatori al mondo nel suo ruolo. Il Manchester United, comunque, non avrebbe alcuna intenzione di abbassare il prezzo del cartellino di Pogba, che viene valutato almeno cento milioni di euro. La Juventus starebbe preparando l'assalto al centrocampista transalpino, molto apprezzato da Sarri.

Juventus, Paul Pogba potrebbe tornare a Torino a gennaio

Il prossimo colpo della Juventus potrebbe essere Paul Pogba. Stando alle ultime notizie trapelate, riportate dal noto quotidiano torinese "Tuttosport", il direttore sportivo bianconero Fabio Paratici vorrebbe riportare nel capoluogo piemontese il fortissimo centrocampista francese. La strategia di Paratici sarebbe quella di mettere sul piatto due giocatori molto apprezzati dal Manchester United, ovvero Mario Mandzukic ed Emre Can.

I due non sono di certo considerati dei titolari dal tecnico della Juventus Maurizio Sarri, il quale darebbe il via libera alle due cessioni. Si attendono ulteriori aggiornamenti di mercato nelle prossime settimane.

Intanto, stando a quanto riporta il quotidiano britannico "Metro", Maurizio Sarri avrebbe fatto il nome di Emerson Palmieri per i possibili rinforzi della prossima sessione di calciomercato invernale.

Sarri lo ha già allenato dal Chelsea e vorrebbe alternarlo con Alex Sandro, al momento l'unico laterale basso mancino di cui dispone la Juventus. Emerson Palmieri conosce molto bene il campionato italiano, dal momento che ha militato nelle fila della Roma ed è un giocatore molto apprezzato anche dal direttore sportivo bianconero Fabio Paratici. Il valore di mercato dell'ex terzino giallorosso è di almeno venti milioni di euro.

Un altro giocatore del Chelsea tenuto nel mirino dalla Juventus è N'Golo Kanté, uno degli artefici della vittoria della Premier League da parte del Leicester allora allenato da Claudio Ranieri. La cifra di partenza è di almeno quaranta milioni di euro e sul centrocampista francese ci sono anche PSG e Real Madrid.