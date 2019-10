Continuano ad arrivare importanti indiscrezioni per quanto riguarda il Calciomercato della Juventus. Le ultime notizie si concentrano su N'Golo Kanté, centrocampista francese di grande talento. Il giocatore del Chelsea è un vero e proprio pallino di Maurizio Sarri, che lo ha allenato l'anno scorso. Il tecnico bianconero lo avrebbe chiesto alla dirigenza bianconera, dal momento che vorrebbe affiancarlo a Pjanic e Ramsey.

Un centrocampo a tre di questo tipo sarebbe considerato perfetto dall'ex tecnico del Napoli, in quanto coniugherebbe quantità e qualità. Sarri avrebbe già parlato con il vicepresidente bianconero Pavel Nedved per cercare di piazzare il grande colpo. Stando a quanto riporta il noto quotidiano britannico "Daily Mail", la Juventus avrebbe stanziato un cifra di circa settantotto milioni di euro per garantirsi le prestazioni del forte centrocampista francese.

Non si esclude che il colpo possa arrivare anche nella prossima sessione invernale. Ma vediamo nel dettaglio tutte le ultime indiscrezioni sul calciomercato della Juventus.

Mercato Juventus, non solo Kanté: dirigenza bianconera anche su Haaland

Nessun giocatore ha iniziato la stagione come Erling Haaland, che ha segnato ben undici reti nelle nove partite finora disputate in Champions League (delle quali otto vinte).

Il forte attaccante norvegese è andato in gol anche contro il Liverpool dopo la tripletta messa a segno contro il Genk, al suo esordio ai gironi della massima competizione continentale. Su di lui sarebbe molto forte anche l'interesse della Juventus, che vorrebbe mettere a segno un importante colpo in prospettiva. Il centravanti nordico, infatti, è un classe 2000 e ha enormi margini di miglioramento.

Haaland verrebbe aggregato non alla squadra Under 23, ma in prima squadra, dove si candiderebbe per un posto da titolare. Il Red Bull Salisburgo, la squadra in cui milita, lo valuta almeno venti milioni di euro. Su di lui, comunque, la concorrenza è fortissima. Alcune big del calcio europeo sarebbero disposte a mettere sul piatto una cifra molto alta per garantirsi le sue prestazioni. Stiamo parlando di club come il Manchester City e il Real Madrid, che avrebbero già fatto dei sondaggi per il talentuoso attaccante norvegese, considerato uno dei migliori talenti del panorama calcistico continentale.

Intanto, arrivano notizie anche per quanto riguarda il mercato in uscita. Mario Mandzukic dovrebbe restare alla Juventus fino all'apertura della prossima sessione di calciomercato invernale. Su di lui sarebbe molto forte l'interesse del Manchester United, squadra dove potrebbe trasferirsi già a gennaio.