Nelle ultime settimane ed anche nella scorsa finestra di mercato era emerso un forte interesse del Milan per il difensore della Juventus Demiral. Secondo quanto riportato da 'Calciomercato.it', in questo momento, i rossoneri starebbero monitorando altri giocatori della Juventus. Infatti potrebbe esserci un diverso difensore centrale bianconero sul taccuino di Boban, Maldini e co. come Daniele Rugani, il cui nome sarebbe emerso nelle ultime ore.

Finora Rugani non ha giocato un solo minuto di campionato con il nuovo allenatore della Juventus, Maurizio Sarri. Nel frattempo, il centrocampista Emre Can è un altro nome che il Milan starebbe apparentemente prendendo in considerazione, poiché anche il nazionale tedesco ha faticato a trovare spazio da quando Massimiliano Allegri ha lasciato la Juventus. Già nella scorsa settimana MilanNews.it ​​ha dichiarato che Emre Can sarebbe l'acquisto perfetto per il Diavolo che ha bisogno di esperienza e leadership.

Calciomercato: il Milan starebbe sondando Josè Maria Callejon

Il Milan sarebbe attento alla situazione contrattuale che riguarda l'ala del Napoli Jose Callejon, Con l'arrivo di Stefano Pioli sulla panchina rossonera dopo l'esonero di Giampaolo, è possibile che l'ex allenatore della Lazio e della Fiorentina possa chiedere rinforzi in alcune aree. Inoltre, la dirigenza del club è sempre attenta ai potenziali affari, avendo del denaro disponibile da investire nella finestra di gennaio.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Juventus Milan

Il dirigente rossonero Zvonomir Boban ha anche espresso frustrazione per non essere stato in grado di acquistare alcuni giocatori maggiormente esperti durante l'estate, cosa che ha sostenuto durante la presentazione di Pioli come nuovo allenatore la scorsa settimana.

Secondo un rapporto di Calciomercatonews.com, il Milan starebbe monitorando la situazione relativa all'ala del Napoli Jose Callejon. Il contratto dello spagnolo scade alla fine della stagione e il giocatore avrebbe apparentemente respinto la proposta più recente della dirigenza partenopea, in quanto vuole un aumento di stipendio.

Con il suo futuro a Napoli ormai incerto, la possibilità di un trasferimento gratuito in estate "potrebbe attirare la dirigenza rossonera", anche se è prevista una forte concorrenza. Callejon ha registrato 313 presenze con il Napoli e ha avuto un rendimento impressionante, segnando 79 gol e collezionando 72 assist. L'acquisto di Callejon a titolo gratuito sarebbe un affare per i rossoneri e potrebbe liberare Jesus Suso, facendo realizzare al Milan una forte plusvalenza visto che lo spagnolo è arrivato in rossonero a parametro zero.