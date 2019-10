Il sito transfermarkt.it, specializzato nelle statistiche di calciomercato e anche nelle curiosità inerenti al calcio, ha pubblicato la classifica spettatori europea, cioè la classifica (per media spettatori), della Serie A, Serie B e Serie C dei 5 campionato europei principali: Italia, Inghilterra, Francia, Spagna, Germania. Ancora una volta, escono benissimo da questa speciale classifica sia la l'Inghilterra che la Germania che vantano rispettivamente quattro e tre squadre nella top ten per spettatori europea.

Si salva la Spagna con due presenze (Barcellona e Real Madrid), male invece l'Italia (presente soltanto l'Inter nella top ten) e la Francia, per la quale il primo rappresentante è il Paris Saint Germain, al ventesimo posto. Ancora una volta, lo stadio che pullula più passione di tutti è quello del Borussia Dortmund: ben 81.365 spettatori di media.

La top ten, vede al primo posto appunto il Borussia Dortmund, secondo il Barcellona con 78.106 spettatori in media, seguito da un'altra tedesca: il Bayern con 75.000 spettatori.

Subito dopo il podio, si piazza la prima inglese: il Manchester United con 73.432 spettatori. Al 5° posto l'Inter con 63.569 tifosi in media al Meazza. Al 6° posto si piazza il Real Madrid con circa un migliaio di fedelissimi in meno rispetto ai nerazzurri. 7° lo Shalke 04, prima della chiusura della top ten con tre inglesi: Arsenal, West Ham e Totthenam tutte tra i 59mila e i 60mila tifosi in media allo stadio.

Media spettatori: la situazione delle altre italiane

Scorrendo la classifica, per vedere le altre big italiane, bisogna arrivare al 12° posto con il Milan a quota 58.499 spettatori, seguito al 32° posto dalla Juventus, con 39.381 spettatori. Le altre italiane piazzate bene sono: Fiorentina, 36° posto; Roma e Napoli, rispettivamente in 38^ e 39^ posizione; Lazio 42^; Bologna e Lecce 65^ e 66^. Un posto d'onore, nella top 100 degli stadi con più spettatori, dunque, sia per i felsinei che per i salentini che vantano una media spettatori molto simile: Bologna 24.217, Lecce 24.035.

Scorrendo la classifica ancora, si piazza settantatreesimo il Genoa, che supera così Torino (posizione 77), Udinese (78), Atalanta (81) e Sampdoria (82).

Molto più in basso le altre squadre di Serie A, con il Verona fermo alla 96^ posizione, il Parma alla 106^, il Cagliari alla 110^ e il Brescia alla 115^, con poco più di 15 mila spettatori di media. Una curiosità: il Bari, alla posizione 132, attualmente in Serie C, supera per media spettatori la Spal e il Sassuolo, entrambe in Serie A, ferme alla posizione 133 e 149.

Per i pugliesi, infatti, sono 13.144 gli spettatori in media presenti al San Nicola, mentre per i ferraresi la presenza media sugli spalti è di 12.606 tifosi. Infine, per il Sassuolo, la media spettatori è la più bassa della Serie A: 10.716.