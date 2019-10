Il 5 Ottobre in quasi tutta Italia solitamente l'autunno la fa da padrone, ma ci sono ancora alcune zone in cui si può ancora poter andare in spiaggia e fare il bagno. Genoa contro Milan rappresenta l'ultima spiaggia per entrambi gli allenatori Andreazzoli e Giampaolo. Undici punti in due squadre con il Milan attualmente in vantaggio a 6 punti. Il Genoa è reduce dalla sconfitta roboante con la Lazio e il Milan a caccia di riscatto dopo le tre sconfitte consecutive rimediate nel derby, contro il Torino in rimonta e contro la Fiorentina domenica scorsa in casa.

Se il 3-5-2 di Andreazzoli non dovrebbe presentare grosse modifiche rispetto a quanto previsto in probabile formazione, Giampaolo invece apre almeno a tre ballottaggi ovvero Theo Hernandez e Ricardo Rodriguez per la fascia sinistra, Rebic e Leao per l'attacco oltre a Paquetà e Calhanoglu per il centrocampo. La speranza del tecnico rossonero è di rivedere il Milan del primo tempo a Torino contro il Toro, da lì in poi buio totale.

Sicuro assento lo squalificato Musacchio che sarà sostituito da Leo Duarte, in regia torna Biglia al posto di Bennacer e Piatek fisso in attacco dopo la sostituzione avvenuta nello scorso match contro la Fiorentina. Il fischio d'inizio del signor Mariani è previsto alle ore 20.45.

Le probabili formazioni:

📽️ Su Genoa Channel è online la conferenza pre #GenoaMilan.



Guardala qui ➡️ https://t.co/aVTgrEUMQn pic.twitter.com/hlQGajgltB — Genoa CFC (@GenoaCFC) October 4, 2019

Genoa (3-5-2): I.Radu; Romero, C.Zapata, Criscito; Ghiglione, Lerager, Radovanovic, Schone, Pajac; Kouame, Pinamonti.

Allenatore: Andreazzoli.

In panchina: Jandrei, Marchetti, El Yamiq, Ankersen, Jagiello, Biraschi, Goldaniga, Cassata, Saponara, Pandev, Sanabria, Favilli.

Milan (4-3-3): G.Donnarumma; Calabria, Duarte, A.Romagnoli, Hernandez; Kessie, Biglia, Paquetà; Suso, Piatek, Leao.

Allenatore: Giampaolo.

In panchina: A.Donnarumma, Reina, Conti, Gabbia, Rodriguez, Bennacer, Krunic, Calhanoglu, Bonaventura, Borini, Castillejo, Rebic.

ARBITRO: Mariani di Aprilia.

I convocati di Mister Andreazzoli per la sfida contro il Milan:

Portieri: Marchetti, Jandrei, Radu

Difensori: Zapata, Criscito, Goldaniga, Biraschi, Jagiello, Romero, Ankersen.

Centrocampisti: Lerager, Schone, Radovanovic, Cassata, Saponara, Ghiglione, Pajac, El Yamiq

Attaccanti: Sanabria, Kouamè, Pandev, Favilli, Pinamonti.

📝 Finite le prove, ecco la lista dei convocati. Sono 2⃣3⃣ gli elementi a disposizione di mister #Andreazzoli per #GenoaMilan ➡️ https://t.co/E5RDiPSvw6 pic.twitter.com/NHxfOX2KKT — Genoa CFC (@GenoaCFC) October 4, 2019

I convocati di Mister Giampaolo per la sfida con il Genoa:

Portieri: Donnarumma A., Donnarumma G., Reina.

Difensori: Calabria, Conti, Duarte, Gabbia, Hernández, Rodríguez, Romagnoli.

Centrocampisti: Bennacer, Biglia, Bonaventura, Çalhanoglu, Kessie, Krunic, Paqueta.

Attaccanti: Borini, Castillejo, Rafael Leao, Piątek, Rebic, Suso.

Here’s our 23-man squad for the away game at the Ferraris stadium 🏟️



Sono 23 i rossoneri convocati per #GenoaMilan ⚽️#SempreMilan @BioscalinITA pic.twitter.com/S8f1TMXp8f — AC Milan (@acmilan) October 4, 2019

Dove vedere il Genoa - Milan e le probabili quote:

Il programma della settima giornata di campionato vedrà in scena allo stadio Luigi Ferraris, Marassi a Genova la sfida del sabato tra Genoa e Milan alle ore 20.45. La partita è trasmessa in esclusiva da DAZN e quindi visibile in tutte le piattaforme online tramite app o in streaming collegandosi al sito di DAZN. Questa partita sarà visibile anche nel nuovo canale DAZN1 posto per gli abbonati SKY sul 209 dell'abbonamento satellitare. Le quote previste dalla maggior parte delle società di scommesse sportive sono:

Vittoria Genoa : 3,20

: 3,20 Pareggio : 2,85

: 2,85 Vittoria Milan: 2,55