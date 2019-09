Dire che ci si aspettava molto di più da queste due squadre fino a qui è il minimo che possa pensare ognuno, ma alla sesta di campionato entrambe possono dare una minisvolta alla propria stagione. Giampaolo impegnato a ricucire le ferite di un derby giocato al di sotto delle aspettative, deve anche aver lavorato sul calo di tensione che ha subito la sua squadra Torino che dopo aver dominato per buona parte del match in quattro minuti ha sprecato tutto.

Due sconfitte pesanti per la classifica, ma che possono aver amalgamato il gruppo. Giampaolo conferma gli undici titolari di Torino con i ballottaggi per Theo Hernandez e Ricardo Rodriguez e con Rebic che chiede una maglia da titolare in attacco. Partirà dalla panchina Paquetà che è stato normalmente convocato dopo l'infortunio post derby che gli è costato la presenza a Torino. La Fiorentina invece vuole effettuare il sorpasso e dare il via ad una striscia di vittorie dopo la prima vittoria ai danni della Sampdoria.

Montella grande ex con un po' di dente avvelenato schiererà la sua squadra con il 3-5-2 con Lirola e Dalbert esterni, Badelj in cabina di regia e l'attacco dinamico Chiesa - Ribery. Il resto dovrebbe essere confermato salvo sorprese, partirà dalla panchina il grande ex Kevin Prince Boateng. Fischio d'inizio affidato al signore Giacomelli alle ore 20.45 e speriamo sia uno spettacolo.

Probabili formazioni:

Milan (4-3-3):

Donnarumma; Calabria, Musacchio, Romagnoli, Hernandez; Kessié, Bennacer, Calhanoglu; Suso, Piatek, Leao.

💬 "Dobbiamo giocare con grande carattere, chiedo il sostegno dei nostri tifosi" 💬



Nel nuovo Match Program spazio alle 5 domande a Gigio Donnarumma ma non solo, aspettando #MilanFiorentina 📕👉🏻 https://t.co/aB8KLnbRGe#SempreMilan pic.twitter.com/P4fHTADg5U — AC Milan (@acmilan) September 28, 2019

Fiorentina (3-5-2): Dragowski; Milenkovic, Ger. Pezzella, Caceres; Lirola, Pulgar, Badelj, Castrovilli, Dalbert; Chiesa, Ribery.

I convocati di Mister Giampaolo per la sfida con con la Fiorentina:

Portieri: Donnarumma A., Donnarumma G.

Difensori: Calabria, Conti, Duarte, Gabbia, Hernández, Musacchio, Rodríguez, Romagnoli

Centrocampisti: Bennacer, Biglia, Bonaventura, Çalhanoğlu, Kessié, Krunić, Paquetá

Attaccanti: Borini, Castillejo, Leão, Piątek, Rebić, Suso

Here’s the Coach’s squad list for tomorrow night’s match 📋



Ecco la lista dei convocati per #MilanFiorentina 📋#SempreMilan pic.twitter.com/CAJ22wheWv — AC Milan (@acmilan) September 28, 2019

I convocati di Mister Mazzarri per la sfida con il Milan:

Portieri: Brancolini, Dragowski, Terracciano.

Difensori: Caceres, Ceccherini, Dalbert, Lirola, Milenkovic, Pezzella, Ranieri, Terzic, Venuti.

Centrocampisti: Badelj, Benassi, Castrovilli, Cristoforo, Pulgar, Zurkowski.

Attaccanti: Boateng, Chiesa, Ghezzal, Ribery, Sottil, Vlahovic.

| 📝 | La lista dei convocati per la sfida di San Siro | Squad list for #MilanFiorentina#ForzaViola pic.twitter.com/5MZ7BNVTWl — ACF Fiorentina (@acffiorentina) September 28, 2019

Dove vedere Milan - Fiorentina e le probabili quote:

Il programma della sesta giornata di campionato vedrà in scena nella tana del diavolo di San Siro, Stadio Giuseppe Meazza la sfida tra Milan e Fiorentina.

La partita è trasmessa in esclusiva da Sky su Sky Sport Serie A e Sky Sport Uno , canale 203, e su Sky Sport 251. La telecronaca è condotta da Federico Zancan, affiancato per il commento tecnico di Massimo Ambrosini una gloria rossonera che ha finito la sua carriera alla Fiorentina. La partita sempre per gli abbonati Sky sarà visibile sull'app Skygo e in vendita in streaming sulla piattaforma di Sky 'NowTv'. Le quote previste dalla maggior parte delle società di scommesse sportive sono:

Vittoria Milan : 2,4

: 2,4 Pareggio : 3,15

: 3,15 Vittoria Fiorentina: 3,10