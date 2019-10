La Juventus si sta allenando alla Continassa a ranghi ridotti, considerando che la maggior parte dei giocatori della rosa sono impegnati con le rispettive nazionali. I bianconeri arrivano da una settimana sicuramente molto importante dal punto di vista dei risultati, grazie alle vittorie in Champions League contro il Bayer Leverkusen ed in Serie A contro l'Inter, che hanno permesso alla Juventus di raggiungere il primo posto sia nel girone della massima competizione europea che nel campionato italiano.

In questi giorni, uno degli argomenti più chiacchierati è sicuramente il Calciomercato, ed a ''tuttomercatoweb.com'', ha parlato il noto giornalista sportivo Bucchioni che si è soffermato sulle possibili trattative di gennaio che potrebbero riguardare Juventus ed Inter. Entrambi le dirigenze avranno molto da fare, chi per un motivo, chi per un altro: ad esempio i bianconeri dovranno alleggerire una rosa fin troppo ricca di giocatori, e allo stesso tempo puntellare quei ruoli che sono scoperti, mentre l'Inter ha invece la necessità di acquistare giocatori che siano all'altezza dei titolari.

'Paratici a gennaio deve sistemare Mandzukic, Juve su Emerson Palmieri'

Secondo Bucchioni, 'Paratici a gennaio deve sistemare Mandzukic', ed in questo senso la dirigenza starebbe lavorando ad una sua possibile cessione al Manchester United, che cerca una punta di esperienza e qualità da affiancare al settore avanzato giovane della squadra inglese. Inoltre, è necessario puntellare alcuni ruoli che in questo momento non hanno alternative di qualità: uno di questi è sicuramente il ruolo di terzino sinistro, con il solo Alex Sandro che sta giocando praticamente tutte le partite della Juventus.

L'unica partita saltata dal brasiliano è stata quella contro la Spal per motivi familiari, in quanto è dovuto ritornare nella nazione sudamericana per un lutto. Attualmente potrebbe essere adattato De Sciglio, che può giocare su entrambe le fasce, anche se l'infortunio subito a fine agosto sta condizionando l'eventuale turnover sulla fascia sinistra. Secondo Bucchioni, la Juventus potrebbe investire su Emerson Palmieri, terzino della nazionale italiana che gioca nel Chelsea. Già quando giocava nella Roma era stato vicino alla Juventus, ma un infortunio fermò la trattativa fra le due società.

Il mercato dell'Inter

Altro argomento trattato nell'intervista da Bucchioni è il mercato dell'Inter: secondo il giornalista ci sono dei dubbi su Lukaku, ma il problema principale sembrerebbe quello di non avere un centrocampo di qualità. Si è visto con la partita con la Juventus: l'uscita per infortunio di Sensi ha evidentemente tolto molto dal punto di vista tecnico all'Inter, ecco perché potrebbe esserci un investimento importante a gennaio.

Piacciono due 'scontenti' nelle rispettive squadre: Rakitic del Barcellona e Matic del Manchester United, che a giugno 2020 potrebbe liberarsi dalla società inglese a parametro zero.