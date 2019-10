Anche durante la sosta il Calciomercato non si ferma mai e sono arrivate delle notizie molto interessanti che riguardano la Juventus. Nelle ultime ore, infatti, il noto sito "Calciomercato.com" ha accostato Edinson Cavani al club bianconero. L'attaccante sudamericano non rientrerebbe più nei piani del Paris Saint Germain. Il club francese ha acquistato Mauro Icardi dall'Inter nella scorsa sessione di calciomercato estivo e vorrebbe puntare sull'attaccante argentino per il futuro.

Cavani ha il contratto in scadenza nel 2020, dunque al termine della stagione potrebbe liberarsi a parametro zero. Stando alle ultime notizie trapelate, l'ex centravanti del Napoli non avrebbe alcuna intenzione di rinnovare il suo contratto con la società parigina e starebbe seriamente pensando di tornare in Italia. Avrebbe ricevuto delle offerte dall'America, ma preferirebbe rimanere nel calcio che conta. Vediamo nel dettaglio tutte le ultime novità sul calciomercato bianconero.

Mercato Juventus, possibile colpo Cavani a parametro zero

Edinson Cavani è un vecchio pallino del direttore sportivo della Juventus Fabio Paratici, che ha più volte chiesto notizie di lui alla dirigenza del Paris Saint Germain. Secondo quanto scrive "Calciomercato.com", l'ex attaccante del Napoli avrebbe intenzione di liberarsi a parametro zero al termine della stagione e di offrirsi al club bianconero.

Pare comunque molto difficile che la Juventus decida di puntare su un giocatore che a febbraio prossimo compirà trentatré anni, ma nel calcio mai dire mai. Si attendono ulteriori sviluppi di mercato nei prossimi mesi. Per quanto riguarda invece il calciomercato di gennaio, il club bianconero potrebbe acquistare Marcos Alonso, pupillo di Maurizio Sarri, che lo ha già allenato al Chelsea. L'ex laterale della Fiorentina non rientra nei piani del nuovo manager dei Blues Lampard, che lo ha scaricato, dal momento che avrebbe chiesto l'acquisto di Ben Chilwell, talentuoso esterno del Leicester.

Intanto, Mario Mandzukic è sempre più lontano dalla Juventus. Stando alle ultime notizie trapelate, il centravanti croato potrebbe accasarsi al Manchester United, club che sarebbe disposto a mettere sul piatto un'offerta di più di nove milioni di sterline (circa dieci milioni di euro). Per Mandzukic sarebbe pronto un contratto di una stagione e mezza da quasi quattro milioni e mezzo a stagione. L'ex giocatore del Bayern Monaco, dunque, potrebbe diventare il sostituto di Romelu Lukaku, passato all'Inter nella scorsa sessione di calciomercato estivo.

La trattativa tra Juventus e Manchester United dovrebbe andare in porto a gennaio.