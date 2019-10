I tifosi della Juventus amano molto seguire i loro beniamini sui social network. I fans bianconeri hanno un grande legame con i loro campioni e spesso si affezionano anche alle loro mogli e compagne. Perciò spesso i tifosi della Juve usano i social anche per seguire le belle compagne dei loro idoli. Ieri, i fan della Vecchia Signora, hanno avuto la possibilità di dialogare con la moglie di Leonardo Bonucci.

Infatti, Martina Maccari, consorte del numero 19 juventino, ha chiesto ai suoi followers su Instagram, di rivolgerle alcune domande. La signora Bonucci ha così raccontato come ha conosciuto Leonardo: "Ci siamo conosciuti per gioco, per scommessa", ha spiegato Martina Maccari su Instagram.

La moglie di Bonucci si racconta

I social network sono uno strumento che permette a molti utenti di poter conoscere un po' più a fondo i loro idoli.

In particolare, i tifosi della Juve, grazie a queste diverse piattaforme, possono scoprire molte cose sui loro campioni. Nella giornata di ieri, i fan bianconeri hanno avuto la possibilità di fare qualche domanda alla moglie di Bonucci. Martina Maccari, su Instagram, ha svelato come si sono conosciuti lei e il difensore viterbese. La signora Bonucci ha raccontato che è iniziato tutto nel 2008 a Pasquetta: lei litigò con il suo fidanzato di allora e, per una scommessa con un suo amico che aveva il numero di Leonardo, iniziò a scrivergli.

I due si sentirono per un mese senza vedersi mai in faccia. Dunque, Martina Maccari ha svelato come è iniziato il suo amore con Leonardo Bonucci e ha anche spiegato cosa significa e quanto incide essere la moglie di un calciatore: "Tanto, tutto, troppo. Mio marito vive sotto i riflettori. Noi lo siamo in minima parte, e sempre alle sue spalle", ha spiegato la moglie di Bonucci che poi ha confidato che le piacerebbe essere libera con suo marito così come lo è quando è senza di lui, ma che però le va bene così.

Il legame della signora Bonucci con Torino

Nelle tante domande a cui ha risposto Martina Bonucci ce n'è stata una in particolare che ha colpito molto i suoi followers. Infatti, la consorte del numero 19 juventino ha parlato in modo speciale della città di Torino e a chi le ha chiesto quale fosse la sua città preferita ha risposto così: "Torino, che mi ha accolta. Mi ha dato il sogno di una famiglia che si costruiva", ha scritto Martina Maccari che poi ha aggiunto che il capoluogo piemontese le ha dato degli amici, un cielo stupendo sotto il quale poter sognare, le ha dato un ospedale che ha salvato la vita di suo figlio, le ha dato la sua casa, la sua famiglia riunita.

"Torino mi ha dato tanto e io non la tradirò". Dunque il legame tra la famiglia Bonucci e Torino sembra essere molto forte.