Mercoledì 30 ottobre si giocheranno sette partite di Serie A. L'anticipo delle 19:00, però, sarà forse la partita più attesa del giorno: il Napoli di Ancelotti (momentaneamente quarto in classifica) affronta al 'San Paolo' l'Atalanta di Gasperini (momentaneamente in terza posizione, con un vantaggio di +3 punti rispetto al Napoli). La partita sarà visibile in esclusiva su Sky dalle ore 19:00.

Napoli-Atalanta: come arrivano le due squadre al match

Morale completamente diverso quello della vigilia per Napoli e Atalanta.

La squadra partenopea, infatti, viene da un momento tutt'altro che positivo in campionato: su 9 partite giocate ha raccolto 5 vittorie, 2 pareggi e due sconfitte. Tuttavia ha perso punti importanti che hanno spento l'entusiasmo dell'ambiente e che dopo hanno distanziato la squadra dalla testa della classifica. Il Napoli, dunque, non può permettersi di rallentare ancora anche perché alle spalle ha Roma, Lazio e Cagliari che in caso di vittoria potrebbero superarlo.

Tutto un altro discorso quello dell'Atalanta: in campionato la squadra di Gasperini è una vera e propria corazzata: viene dalla vittoria a valanga di domenica (7 a 1 ai danni dell'Udinese) e cercherà di vincere per restare a -2 punti dall'Inter di Antonio Conte. Dati impressionati quelli della Dea: dei 20 punti che ha, ben 13 sono arrivati in trasferta; in 9 partite ha segnato la bellezza di 28 gol: è il miglior attacco in Italia (con una media di 3 gol a partita) e uno dei migliori in tutti i massimi campionati europei (il Barcellona, per esempio, ha segnato 28 gol ma ha giocato una partita in più). Insomma: al Napoli non servirà una impresa perché ha una rosa all'altezza dell'Atalanta, ma sicuramente non sarà un impegno semplice.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Serie A SSC Napoli

Le probabili scelte di Napoli e Atalanta

Passiamo alle probabili formazioni iniziando dal Napoli. Ancelotti ha pochi dubbi riguardo al modulo, che sarà il 4-4-2. In porta tornerà Meret. Emergenza in difesa: per questa gara sono indisponibili Manolas, Ghoulam, Malcuit e Hysaj; per questo i quattro scelti dovrebbero essere Di Lorenzo-Maksimovic-Koulibaly-Luperto (in ballottaggio con Mario Rui). A centrocampo sicuro il ritorno di Callejon mentre, per l'altra fascia, Insigne è in vantaggio (leggermente) su Zielinski per partire titolare; al centro pochi dubbi: Allan e Fabian Ruiz saranno i titolari.

In attacco sicuro del posto Mertens, che dovrebbe fare coppia con Lozano (in vantaggio su Milik).

Napoli: Meret, Di Lorenzo-Maksimovic-Koulibaly-Luperto, Callejon-Allan-Fabian Ruiz-Insigne, Mertens-Lozano.

Anche per l'Atalanta nessun dubbio sul modulo: sarà ancora una volta il 3-4-1-2 il modulo scelto da Gasperini. In porta Gollini, il tridente difensivo sarà composto da Toloi e Djimsiti più uno tra Kjaer e Masiello: il ballottagio è aperto.

A centrocampo i designati saranno De Roon-Freuler per giocare al centro e Gosens più uno tra Hateboer e Castagne (il primo in leggerissimo vantaggio) per giocare sulle fasce. Tantissimi i dubbi per i 3 davanti: sulla trequarti dovrebbe giocare Malinovsky dietro alle punte Gomez e uno tra Ilicic/Muriel (ballottaggio apertissimo).

Atalanta: Gollini, Toloi-Kjaer/Masiello-Djimsiti, Hateboer/Castagne-De Roon-Freuler-Gosens, Malinovski, Gomez-Muriel/Ilicic.