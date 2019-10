Archiviate le partite delle competizioni europee, si tornerà in campo per la 12ª giornata di Serie A, prima della sosta per le nazionali. Il turno di campionato si aprirà venerdì 8 novembre 2019 alle ore 20.45 con l’anticipo Sassuolo-Bologna. Sarà Sky a trasmettere in diretta tv la sfida del Mapei Stadium. Lo stesso accadrà per la partita Brescia-Torino di sabato 9 novembre 2019 alle ore 15.00. Il programma proporrà anche altri anticipi, uno dei quali vedrà scendere in campo l’Inter a San Siro.

I nerazzurri ospiteranno l’Hellas Verona alle ore 18.00 (Sky).

Si concluderà alle ore 20.45 con Napoli-Genoa. In questo caso sarà DAZN a proporre la diretta tv. I rossoblù saranno chiamati ad un difficile impegno al San Paolo, dove non vincono dalla stagione 2008/09. In quell’occasione finì 0-1 con goal di Boško Janković. Il bilancio complessivo delle trasferte nella città partenopea per il Grifone è di appena 7 vittorie, a fronte di 16 pareggi e 24 sconfitte.

La scorsa stagione finì 1-1. Al vantaggio di Dries Mertens, rispose Darko Lazović. La peggior sconfitta per il Genoa in case del Napoli risale alla stagione 2011/12, quando si registrò un risultato tennistico: 6-1. I goal furono realizzati da Edinson Cavani (doppietta), Marek Hamšík, Goran Pandev, Walter Gargano e Camilo Zúñiga. La rete degli ospiti fu firmata da Cristóbal Jorquera.

Calendario 12ª giornata, posticipo dell’Allianz Stadium chiude il programma

La 12ª giornata di Serie A proseguirà domenica 10 novembre 2019 alle ore 12.30 con la partita Cagliari-Fiorentina.

I tifosi delle due squadre potranno vederla in diretta tv su DAZN. Saranno ancora 3 le sfide programmate per le ore 15.00, tra cui Udinese-Spal su DAZN, mentre Lazio-Lecce e Sampdoria-Atalanta saranno disponibili su Sky. La Roma affronterà il Parma in trasferta alle ore 18.00 (Sky), mentre a chiudere ci sarà il posticipo dell’Allianz Stadium tra Juventus e Milan. Fischio d’inizio fissato per le ore 20.45 e diretta tv su Sky.

I bianconeri vengono da un filotto di 8 vittorie consecutive in campionato contro i rossoneri davanti al pubblico di casa. Nella stagione scorsa finì 2-1. Krzysztof Piątek portò in vantaggio gli ospiti, dopodiché andarono a segno Paulo Dybala e Moise Kean. L’ultimo successo del Diavolo in trasferta risale alla stagione 2010/11, quando si registrò una vittoria per 0-1 con rete di Gennaro Gattuso. Per trovare l’ultimo pareggio, invece, bisogna andare alla stagione 2005/06, quando finì 0-0.

Il bilancio complessivo della Juventus nelle gare casalinghe è di 42 vittorie, 21 pareggi e 21 sconfitte. José Altafini è il miglior marcatore della sfida tra i due club, avendo segnato 14 goal complessivamente con la maglia di entrambe le squadre. Il Milan, una volta archiviato il match contro i bianconeri, sarà chiamato ad affrontare un’altra sfida importante contro il Napoli a San Siro.