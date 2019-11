Atalanta-Juventus si è conclusa con il risultato di 1-3 a favore dei bianconeri, ma non ci sono tanti voti alti nelle pagelle bianconere di questo match.

La Juventus si è presa i tre punti a Bergamo ma ha sofferto davvero tantissimo contro l'undici di Gasperini, che ha sciupato un rigore al 18' con Barrow. L'Atalanta ha tenuto molto bene il campo, giocando una grande gara e sicuramente meritando molto di più dei bianconeri, apparsi molto nervosi.

Il match si è sbloccato nella ripresa con la rete di Gosens dopo appena undici minuti, ma la Juve è riuscita a raddrizzarlo al 74' con Higuain, complice anche una deviazione sfortunata di Palomino. Da quel momento in poi la squadra di Sarri è salita in cattedra, ha trovato il gol del sorpasso ancora grazie ad una grande giocata di Higuain e poi ha chiuso i conti nel recupero con Dybala. In questo modo la vetta è salva, qualunque sarà il risultato di Torino-Inter.

Le pagelle bianconere

Szczesny 6.5: sempre sicuro, ha il merito di compiere alcuni interventi importanti tra cui uno su Pasalic.

Cuadrado 5,5: non è stata la sua miglior partita, anche perché costretto sulla difensiva da un'Atalanta molto attiva sulla sua fascia sinistra. Realizza comunque un assist per Higuain.

Bonucci 6.5: l'esperienza lo aiuta nei momenti difficili, poi ne esce fuori alla grande.

Impossibile pensare ad una Juventus senza di lui.

De Ligt 6.5: probabilmente è il migliore nella difesa della sua squadra, sventa occasioni importanti e dimostra di avere personalità. In crescita costante.

De Sciglio 6: tiene bene il campo sulla sua corsia, molto concentrato. Merita fiducia.

Khedira 5: da qualche partita a questa partita sembra essere un po' in debito di ossigeno. Giustamente sostituito.

Dal 70' Emre Can 6: riesce a dare maggiore sostanza al centrocampo e non è un caso che la Juve inizi la rimonta proprio dopo il suo ingresso in campo.

Pjanic 5: non al meglio della condizione dopo l'infortunio subito in nazionale, gioca sottotono. Avrà modo senz'altro per rifarsi.

Bentancur 5.5: Sarri lo schiera come mezzala ma fa rimpiangere Matuidi. Dal 59' Douglas Costa 6: si ha l'impressione che possa essere sempre pericoloso palla al piede.

Bernardeschi ng: gioca meno di mezz'ora, poi esce per infortunio. Comunque poco brillante. Dal 26' Ramsey 5.5: il ritmo dell'Atalanta lo mette in difficoltà, si vede poco e niente.

Dybala 6.5: voto positivo nelle pagelle bianconere, che è la media tra un primo tempo opaco e una seconda parte di gara che lo ha visto protagonista. Non fa rimpiangere Ronaldo.

Higuain 8: l'importanza di avere dei campioni in campo.

Segna due gol da bomber vero e si conferma giocatore davvero rigenerato da questa seconda esperienza juventina. Insostituibile.