La partita contro il Torino ha messo in evidenza un Inter in grande spolvero, che nonostante un campo allentato dalla pioggia, ha saputo imporre il proprio gioco ad un Torino che è sembrato poca cosa dopo l'uscita per infortunio di Belotti. Resta però il problema evidente per la squadra di Conte, i tanti infortuni che stanno falcidiando soprattutto il centrocampo: anche ieri si è infortunato l'ennesimo centrocampista, Barella è uscito dopo un fastidio avvertito al ginocchio.

Da valutare l'entità ma di certo il centrocampista della nazionale si aggiunge ai già fermi Gagliardini, Asamoah e Sensi, anche se quest'ultimo potrebbe già rientrare in Champions League contro lo Slavia Praga. L'infortunio dell'ex mediano del Cagliari potrebbe però portare la dirigenza interista ad investire in maniera pesante già nel mercato di gennaio ed in qualche modo lo stesso Conte nel post partita ha confermato la possibilità da parte dell'Inter di rinforzare la rosa. Uno dei nomi più chiacchierati è proprio il centrocampista offensivo dell'Udinese De Paul, che piace molto al tecnico pugliese.

Inter, infortunio di Barella potrebbe portare De Paul a gennaio

Secondo il noto sito sportivo Sport Mediaset, l'Inter potrebbe regalare un importante acquisto ai suoi tifosi e a Conte già a gennaio. Si parla di una possibile offerta per De Paul, che risolverebbe i problemi di centrocampo dell'Inter. L'argentino in nazionale gioca proprio a nella mediana e rappresenterebbe quella mezzala del 3-5-2 abile negli inserimenti.

Di certo sarà necessario un importante investimento, almeno 30-40 milioni di euro, ma sono soldi che arriverebbero dai tanti giocatori in prestito distribuiti in Serie A e all'estero e che probabilmente saranno riscattati dalle società che hanno deciso di investirci. Il Cagliari ad esempio potrebbe acquistare Nainggolan, dato l'ottimo inizio stagione del belga in Sardegna, così come la Lokomotiv Mosca ed il Bayern Monaco che sono soddisfatti rispettivamente di Joao Mario e di Perisic.

Gli altri possibili acquisti

Resta l'esigenza di rinforzare anche il settore avanzato, che in questo momento può contare unicamente sull'apporto di Martinez, Esposito e Lukaku. Le ultime indiscrezioni confermano di una possibile offerta per la punta del Chelsea Giroud, in scadenza di contratto con la società inglese a giugno 2020 ma attenzione anche alla suggestione Ibrahimovic. Sulla punta svedese ci sarebbe l'interesse di Milan e Bologna ma la possibilità di giocarsi l'opportunità di vincere qualche trofeo con l'Inter già in questa stagione potrebbe portare l'ex Los Angeles Galaxy a scegliere la squadra di Conte.