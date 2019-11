Continuano ad arrivare importanti indiscrezioni per quanto riguarda il calciomercato della Juventus. Le ultime news si concentrano su Gianluigi Donnarumma, talentuoso portiere del Milan. Il club bianconero lo segue da tempo e nelle ultime ore sarebbe tornato alla carica per il numero uno rossonero. Le ottime prestazioni di Donnarumma in questo inizio di stagione avrebbero convinto Fabio Paratici a prendere dei contatti con il procuratore del portiere, Mino Raiola, che ha ottimi rapporti con la dirigenza bianconera.

Juventus e Milan potrebbero decidere di fare uno scambio; il club rossonero, infatti, sarebbe fortemente interessato a Merih Demiral, difensore centrale della Juventus che ha avuto pochissimo spazio finora. Il giocatore turco potrebbe essere una sorta di acconto a gennaio per Donarrumma, che arriverebbe a Torino nella prossima sessione di Calciomercato estivo. L'eventuale arrivo del giovane portiere causerebbe la partenza di Szczesny, che è seguito da numerose squadre.

Mercato Juventus, Paris Saint Germain probabilmente su Szczesny

La squadra maggiormente interessata al portiere polacco sarebbe il Paris Saint Germain. Il club francese segue da tempo l'ex Roma ed Arsenal e lo considera un portiere talentuoso e affidabile. La Juventus, comunque, non ha alcuna intenzione di fare sconti per il suo numero uno, valutato circa 40 milioni di euro. Il club bianconero non lo cederà sicuramente nella prossima sessione di calciomercato invernale, dunque ogni discorso è rimandato alla prossima estate.

L'eventuale cessione di Szczesny, comunque, dipende dall'arrivo a Torino di Donnarumma.

Al momento, il Milan spera di cedere Ricardo Rodriguez per puntare tutto su Demiral, che quindi potrebbe essere la contropartita tecnica per l'eventuale arrivo di Donnarumma a Torino in estate. Maurizio Sarri non ha concesso grosse opportunità al difensore centrale turco, che perciò vorrebbe cambiare aria già nella prossima sessione di calciomercato invernale.

Il tecnico bianconero, dopo l'infortunio di Giorgio Chiellini, ha deciso di puntare sulla coppia formata da Bonucci e de Ligt. Il Milan ha seguito Demiral già nella scorsa sessione di calciomercato estivo, in quanto vero e proprio pupillo di Boban e Maldini. Si attendono ulteriori sviluppi di mercato nelle prossime ore. Intanto, la Juventus potrebbe mettere a segno un importante colpo di mercato a centrocampo a gennaio e starebbe seguendo con grande attenzione la situazione relativa ad Ivan Rakitic.

Il giocatore di origini balcaniche, infatti, ha intenzione di lasciare il Barcellona e avrebbe già dato il suo via libera al trasferimento a Torino.