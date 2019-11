L'assemblea degli azionisti della Juventus svoltasi a fine ottobre ha confermato come le ambizioni sportive e commerciali dei bianconeri siano davvero importanti: l'aumento di capitale da 300 milioni di euro ufficializzato dal presidente della Juventus Agnelli evidenzia come la società voglia non solo implementare le infrastrutture ma anche sviluppare a livello commerciale il brand e questo passa dall'acquisto di grandi giocatori.

Il presidente, come più volte dichiarato, cercherà di acquistare 'Cristiano Ronaldo' più giovani ed in questo senso il giocatore che sembrerebbe più interessare per la Juventus è la punta francese del Paris Saint Germain Mbappé. Il 20enne nazionale francese rappresenterebbe il profilo ideale per i bianconeri non solo perché è già un grande giocatore affermato a livello europeo e mondiale ma anche perché permetterebbe un ulteriore sviluppo commerciale del brand Juventus in tutto il mondo. Fra l'altro, come confermano alcune indiscrezioni, ci sarebbe un prezioso alleato che favorirebbe l'eventuale trasferimento del francese a Torino.

Juventus, Adidas potrebbe essere decisivo per l'arrivo di Mbappé a Torino

Arrivano interessanti indiscrezioni dalla Spagna per i sostenitori bianconeri: a favorire l'eventuale arrivo di Mbappé alla Juventus ci sarebbe anche uno sponsor, ovvero l'Adidas, che di recente ha rinnovato il contratto con i bianconeri fino al 2027 per un totale di 400 milioni di euro complessivi. Il brand tedesco potrebbe favorire l'arrivo del francese, in quanto secondo la stampa spagnola vorrebbe che il giocatore si trasferisse in una società brandizzata Adidas. In questo senso sarebbero due le squadre favorite, appunto Juventus e Real Madrid.

Un investimento da 300 milioni di euro per Mbappé

L'aumento di capitale da 300 milioni di euro più il recente ritocco di contratto con lo sponsor Jeep potrebbero essere utili proprio per un grande acquisto: il giocatore francese costerebbe di cartellino circa 200 milioni di euro, con con costo di ingaggio da 20 milioni di euro a stagione per cinque anni. Questo significa un investimento da 300 milioni di euro, tanti sicuramente ma che potrebbero però incrementare notevolmente lo sviluppo della Juventus a livello commerciale.

Il mercato dei parametri zero

Oltre a Mbappé, si parla molto dei possibili acquisti della Juventus di parametri zero per la prossima stagione: ci sono infatti molti giocatori che potrebbero lasciare le rispettive società in estate in quanto vanno in scadenza. Su tutti piacciono il difensore Aldeirweireld ed il centrocampista offensivo Eriksen, entrambi del Tottenham, ed il terzino destro del Paris Saint Germain Meunier.