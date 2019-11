Arrivano importanti indiscrezioni per quanto riguarda il calciomercato della Juventus e le ultime news si concentrano su Neymar, campione brasiliano più volte accostato al club bianconero nella scorsa sessione di Calciomercato estivo. Il talento sudamericano potrebbe decidere di lasciare il Paris Saint Germain, club nel quale non si sarebbe mai ambientato veramente: stando a quanto riporta il noto quotidiano francese "Le10Sports", infatti, Neymar e la dirigenza del PSG non stanno lavorando per il rinnovo del contratto.

Il giocatore brasiliano sarebbe nel mirino della Juventus, oltre che di Real Madrid e Barcellona (per lui si tratterebbe di un sorprendente ritorno in Catalogna). Neymar avrebbe voluto lasciare Parigi già la scorsa estate, ma poi la situazione si è risolta. Innegabile, comunque, che si sia creata una frattura tra Neymar e lo spogliatoio: la Juventus è tra i club che sono indicato tra quelli che vorrebbero approfittare di questa situazione.

Mercato Juventus, possibile colpo Neymar

Neymar è stato uno dei calciatori più chiacchierati la scorsa estate, quando il campione sudamericano sembrava ad un passo dall'addio al Paris Saint Germain a cifre astronomiche, ma poi non è si mosso da Parigi. Il club transalpino, comunque, valuta Neymar circa duecento milioni di euro, una cifra che pochissime società calcistiche possono permettersi. La Juventus avrà un aumento di capitale di circa trecento milioni di euro, dunque potrebbe decidere di puntare tutto su Neymar nella prossima sessione di calciomercato estivo.

L'asso brasiliano formerebbe una coppia da sogno con Cristiano Ronaldo, ma dovrebbe abbassarsi l'ingaggio. Per la Juventus sarebbe un problema economico non da poco mantenere due vere e proprie "aziende" come il campione sudamericano e quello lusitano, ma nel calciomercato tutto è possibile, come si è visto più volte.

Intanto Fabio Paratici sta lavorando anche per il calciomercato di gennaio. Il direttore sportivo bianconero è alla ricerca di un terzino sinistro di qualità, complice l'infortunio di Alex Sandro in nazionale.

Stando alle ultime indiscrezioni trapelate, uno dei possibili rinforzi della Juventus nella prossima sessione di calciomercato è Emerson Palmieri, terzino classe 1994 del Chelsea e della Nazionale italiana. Si tratta di un giocatore molto gradito al tecnico Maurizio Sarri, che lo ha già allenato a Londra. Altri nomi accostati al club bianconero sono stati quelli di Meunier del Paris Saint Germain e di Grimaldo del Benfica.

Ci sarebbe anche l'ipotesi di vedere Luca Pellegrini tornare anticipatamente dal prestito al Cagliari, dove sta offrendo prestazioni decisamente sopra la media.