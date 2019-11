Ieri sera 18 novembre, Argentina e Uruguay si sono affrontate in amichevole e nel corso della partita non sono mancate le scintille. Infatti, una brutta entrata di Diego Godin su Paulo Dybala ha scatenato diverse polemiche. Il giocatore dell'Inter ha tentato di colpire l'attaccante juventino con la gamba tesa e il piede a martello ma fortunatamente il numero 10 bianconero è stato davvero reattivo ed riuscito a saltare quanto basta per evitare il peggio.

Con il suo gesto Godin ha rischiato seriamente di fare male a Paulo Dybala, sul web i tifosi juventini hanno scritto così. Ovviamente l'episodio ha avuto molto risalto soprattutto sui social e i tifosi della Juve si sono immediatamente preoccupati per il loro attaccante e non hanno risparmiato qualche critica al difensore nerazzurro. I fan della Vecchia Signora hanno espresso il loro disappunto sui social proprio perché questa entrataccia avrebbe potuto causare seri problemi a Paulo Dybala.

La rabbia dei tifosi juventini

I tifosi della Juventus non hanno preso bene il brutto fallo di Godin ai danni di Paulo Dybala. Molti fans bianconeri si sono espressi sui social e in particolare un sostenitore della vecchia signora si è domandato cosa sarebbe successo se fosse stato uno juventino a fare lo stesso fallo su Lautaro. Un altro supporter del club piemontese ha invece preferito usare l'ironia scrivendo: "Come voler terminare la carriera di un avversario senza riuscirci".

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Juventus

Dunque i tifosi della Juve non hanno preso bene questo fallaccio e con un pizzico di malizia hanno visto nel gesto di Godin l'intenzione di colpire Paulo Dybala. La sfida tra Juve e Inter non finisce mai e anche in questo caso la polemica è destinata a durare ancora per un po'.

Dybala atteso alla Continassa nelle prossime ore

Fortunatamente il fallaccio di Godin ai danni di Paulo Dybala non ha lasciato conseguenze e la Joya tornerà a Torino sano e salvo.

Il numero 10 juventino, infatti, nelle prossime ore rientrerà alla Continassa per riprendere la preparazione in vista della partita contro l'Atalanta. Ovviamente Paulo Dybala è uno dei candidati per una maglia da titolare per il match di sabato, ma come sempre si contenderà il posto con Gonzalo Higuain. Dunque, Maurizio Sarri valuterà le condizioni dei due argentini con il Pipita che dovrebbe essere leggermente favorito sulla Joya poiché durante la pausa è rimasto a Torino.

Novità video - "Platini, il Re a nudo": lo speciale alle 23 su Sky Sport Clicca per vedere

Ma chiaramente solo dopo i primi allenamenti di Paulo Dybala al JTC, Maurizio Sarri potrà decidere definitivamente chi schierare al fianco di Cristiano Ronaldo. Infatti, CR7 guiderà l'attacco juventino visto che è rientrato rinfrancato dalle due partite con il Portogallo. In nazionale il fenomeno di Madeira ha realizzato 4 gol in due gare e adesso cerca la prima rete in trasferta in questo campionato con la maglia della Juve.