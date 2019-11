Il Calciomercato riaprirà a gennaio, ma la Juventus è già attivissima. In particolare la dirigenza bianconera sta pensando al futuro. Andrea Agnelli vorrebbe infatti mettere a segno un altro grande colpo in attacco dopo Cristiano Ronaldo e sta monitorando alcuni profili per la fase offensiva. In questi giorni si sta facendo spesso il nome di Kylian Mbappé (campione francese che milita nelle fila del Paris Saint Germain), ma la Juventus avrebbe già preso dei contatti con l'entourage di Erling Braut Haaland.

Il centravanti norvegese è esploso negli ultimi mesi e si sta rivelando una vera e propria macchina da gol nel campionato austriaco, ma anche in Champions League. Nella massima competizione europea Haaland ha timbrato il cartellino sette volte, attirando su di sé l'interesse di alcuni dei top club europei, tra i quali la Juventus.

Mercato Juventus, possibile colpo Haaland

Agnelli ha rivelato che la Juventus beneficerà di un aumento di capitale da ben 300 milioni di euro.

Alcune di queste risorse potrebbero essere investite nell'acquisto dell'attaccante norvegese. Haaland peraltro ha solo 19 anni e dunque dei margini di miglioramento enormi. La Juventus ha recuperato appeal internazionale, ma dovrà battere la concorrenza di alcuni top club europei che hanno manifestato grande interesse per il centravanti norvegese. Su di lui infatti ci sarebbero anche Manchester United, Barcellona e Real Madrid.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Juventus Calciomercato

Come riporta il noto quotidiano britannico The Guardian, nella prossima sessione di calciomercato estiva dovrebbe esserci una vera e propria asta internazionale per il fortissimo attaccante norvegese. Staremo a vedere quello che succederà: si attendono ulteriori aggiornamenti nei prossimi mesi. Ma le novità sul calciomercato della Juventus non sono finite qui. Il club bianconero infatti, stando alle ultime notizie trapelate, avrebbe messo nel mirino Manuel Lanzini, trequartista classe 1993 che milita nelle fila del West Ham.

Il talento argentino ha un contratto fino al giugno del 2023, ma le sue amicizie con Paulo Dybala e Gonzalo Higuain potrebbero rivelarsi decisive. Per il calciomercato di gennaio invece potrebbe andare in porto lo scambio De Sciglio-Kurzawa con il Paris Saint Germain. Il club francese vorrebbe puntare sul terzino italiano, giocatore molto apprezzato dal tecnico del club transalpino Thomas Tuchel. La Juventus però preferirebbe Meunier come contropartita.