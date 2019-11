Questa mattina la Juventus ha fatto il solito risveglio muscolare in hotel per prepararsi in vista della partita contro la Lokomotiv Mosca. In casa bianconera permangono alcuni dubbi di formazione che però verranno risolti solo poco prima di partire alla volta dello stadio. Infatti, Maurizio Sarri deve sciogliere soprattutto il nodo legato al sostituto di Matthijs De Ligt. Al momento è aperto un ballottaggio piuttosto serrato fra Daniele Rugani e Merih Demiral.

Il numero 24 juventino sembra leggermente favorito sull'ex Sassuolo per affiancare Leonardo Bonucci. In attacco, invece, non sembrano esserci particolari dubbi e accanto alla certezza Cristiano Ronaldo ci sarà Gonzalo Higuain. Mentre Paulo Dybala, questa sera, dovrebbe riposare poiché è anche reduce da un problema gastrointestinale.

Sarri ha alcuni dubbi di formazione

Maurizio Sarri ha a sua disposizione una rosa molto ampia e può ruotare con grande tranquillità i suoi giocatori.

Per la gara di oggi il tecnico toscano, però, ha alcuni dubbi di formazione soprattutto in difesa. Infatti, l'assenza di Matthijs De Ligt ha aperto un ballottaggio piuttosto serrato fra Daniele Rugani e Merih Demiral. I due difensori si stanno contendendo il posto al fianco di Leonardo Bonucci e la sensazione è che il testa a testa tra il numero 24 juventino e il centrale ex Sassuolo durerà davvero fino al fischio d'inizio della partita contro la Lokomotiv Mosca.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Juventus Champions League

Ma quello fra Merih Demiral e Daniele Rugani non è l'unico dubbio difensivo visto che mancherà anche Juan Cuadrado e al suo posto dovrebbe toccare a Danilo. Attenzione, però, anche all'ipotesi Mattia De Sciglio che potrebbe insidiare il numero 13 juventino per una maglia da titolare. Mentre a completare la retroguardia juventina ci sarà Alex Sandro. Il terzo dubbio di formazione in casa Juventus riguarda la trequarti.

Infatti, Federico Bernardeschi è reduce da tante partite consecutive e perciò quest'oggi dovrebbe riposare. Al suo posto dovrebbe giocare Aaron Ramsey, ma non è da escludere nemmeno l'ipotesi Douglas Costa. Per quanto riguarda la coppia d'attacco, invece, non ci sono particolari dubbi e si va verso il tandem Cristiano Ronaldo-Gonzalo Higuain. Dunque nessun dubbio in avanti per Maurizio Sarri così come a centrocampo dove si dovrebbero rivedere Sami Khedira, Miralem Pjanic e Blaise Matuidi.

Probabile formazione Juventus (4-3-1-2): Szczesny; Danilo, Bonucci, Rugani, Alex Sandro; Khedira, Pjanic, Matuidi; Ramsey; Cristiano Ronaldo, Higuain.

Novità video - Juventus-Genoa, favorito Rugani su Demiral vicino a Bonucci Clicca per vedere

Tanti tifosi bianconeri a Mosca

Quest'oggi a Mosca ci saranno moltissimi tifosi bianconeri che hanno deciso di seguire la Juventus in Russia. I sostenitori bianconeri, dunque, quest'oggi faranno sentire il loro amore per Cristiano Ronaldo e compagni anche nell'impianto della Lokomotiv Mosca.