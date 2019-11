La Juventus ha vinto il derby di Torino non con poche difficoltà, con i granata che hanno dato del filo da torcere ai bianconeri, nonostante Sirigu sia stato probabilmente il migliore in campo per gli uomini di Mazzarri. Il risultato finale è stato di 1 a 0 grazie al gol di De Ligt che riporta i bianconeri al primo posto dopo la vittoria dell'Inter a Bologna per 2 a 1. In merito alla Juventus ha parlato a Sky Sport l'ex capitano bianconero ed attuale commentatore televisivo Alex Del Piero, soffermandosi nello specifico sull'evoluzione della Juventus e sulla crescita che stanno avendo gli uomini allenati dal tecnico Maurizio Sarri.

Del Piero ha sottolineato che il progetto tecnico è appena agli inizi ed il tecnico toscano ha bisogno quindi di tempo prima di portare totalmente la sua idea di gioco. In due mesi infatti si possono gettare le basi, ma non si può stravolgere il lavoro degli ultimi anni, in cui gran parte dei giocatori erano abituati ad una conduzione tecnica diversa con Massimiliano Allegri.

Del Piero: 'Sarri sta facendo un percorso giusto'

Alex Del Piero, ospite nella trasmissione di Sky Sport, ha parlato della Juventus e si è soffermato quindi sul gioco promosso dal nuovo tecnico bianconero Maurizio Sarri.

Secondo Del Piero infatti 'alla Juventus si sono spiegati e stanno capendo le idee di Sarri'. L'ex capitano bianconero ha sottolineato come sia evidente che un nuovo tecnico abbia bisogno di tempo per far assimilare il suo gioco ai calciatori e che, usando una citazione dell'ex capitano bianconero, 'pensare che la Juventus facesse dopo due mesi 45 tocchi e gol in rovesciata non era possibile'. Secondo Del Piero quindi il percorso bianconero è giusto ed è evidente che i giocatori si siano confrontati con il tecnico toscano e trovato una linea comune per raggiungere i risultati.

La difficoltà maggiore, secondo Del Piero, è il periodo pieno di impegni, che non permette a Sarri di lavorare molto a livello tattico perché bisogna preparare le partite. In questo senso la sosta per le nazionali della prossima settimana sarà importante, anche se gran parte dei giocatori sarà impegnato con le rispettive rappresentative.

Le partite della Juventus

Come è noto, Alex Del Piero è spesso ospite come commentatore televisivo a Sky Sport per le partite di Champions League con la Juventus e, proprio mercoledì, sarà disputata la partita della massima competizione europea per i bianconeri, che giocheranno alle ore 19:00 contro la Lokomotiv Mosca in Russia.

Partita decisiva ai fini della qualificazione agli ottavi di finale di Champions League: se la Juventus dovesse vincere, sarebbe matematicamente qualificata, a due giornate dalla fine del girone di qualificazione.