La Juventus si sarebbe già messa all'opera per la prossima sessione di calciomercato invernale. Stando alle ultime indiscrezioni trapelate, infatti, potrebbe nascere un'asse di mercato con il Borussia Dortmund in quanto il club bianconero sarebbe notevolmente interessato al cartellino di Sancho, sicuramente uno dei migliori talenti del panorama calcistico mondiale. Il fantasista inglese è letteralmente esploso con la maglia dei gialloneri ed è finito sul taccuino di Fabio Paratici, oltre a quello delle dirigenze di alcuni top club del calcio europeo.

Il Borussia Dortmund non avrebbe alcuna intenzione di fare degli sconti per il suo cartellino, valutato circa cento milioni di euro. Per l'ex giocatore del Manchester City (che si è messo in mostra anche in Champions League contro l'Inter), però, la Juventus sarebbe disposta a proporre uno scambio al Borussia Dortmund.

Mercato Juventus, possibile scambio con il Borussia Dortmund per Sancho

Nella prossima sessione di Calciomercato invernale la Juventus potrebbe fare un tentativo per Sancho del Borussia Dormtund.

Stando alle ultime notizie trapelate il club bianconero, oltre ad una sostanziosa offerta economica, sarebbe intenzionato a mettere sul piatto anche i cartellini di Emre Can e Federico Bernardeschi. I due giocatori sarebbero molto apprezzati dal club della Bundesliga, dunque non si esclude che lo scambio possa andare in porto. Bernardeschi in particolare non è sicuramente un titolare fisso per Maurizio Sarri, viste le sue prestazioni assai altalenanti.

Un altro giocatore del Borussia Dormtund che piace moltissimo alla Juventus è Julian Brandt, eclettico tornante che è andato in gol contro l'Inter in Champions League. Il gioiello della squadra allenata da Favre (e della nazionale tedesca) viene però valutato almeno cinquanta milioni di euro. Fabio Paratici lo segue da diverse sessioni di mercato e potrebbe proporre al Borussia Dortmund il cartellino di Daniele Rugani, altro giocatore in uscita dalla Juventus, perché chiuso da De Ligt, Bonucci, Chiellini e Demiral.

Per quanto riguarda specificatamente il calciomercato in uscita, uno dei giocatori che potrebbe lasciare il club bianconero è Mario Mandzukic: il centravanti croato è seguito da alcuni club della Premier League e del Qatar. Da segnalare anche il forte interesse del Fenerbahce per Blaise Matuidi; il centrocampista francese, però, grazie alle sue ottime prestazioni, è diventato un vero e proprio punto fermo per Maurizio Sarri, dunque sembra molto difficile che possa lasciare Torino.