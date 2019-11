Continuano ad arrivare indiscrezioni per quanto riguarda il Calciomercato della Juventus. Il club bianconero, infatti, sta già pensando alla prossima sessione invernale, che aprirà a gennaio. Nelle ultime ore, la dirigenza sabauda starebbe valutando con grande attenzione la situazione di Dries Mertens, forte attaccante del Napoli. Il futuro del giocatore belga sarebbe al momento in bilico. Mertens, infatti, non avrebbe un buon rapporto con il patron del club partenopeo, Aurelio De Laurentiis, con il quale avrebbe avuto alcuni screzi.

Il belga sarebbe stato uno dei calciatori a non avere accettato il ritiro imposto dal presidente napoletano, e a causa di questa situazione delicata potrebbe lasciare la città campana nella prossima sessione di calciomercato invernale. Dopo l'ammutinamento dei calciatori del Napoli, Dries Mertens avrebbe percepito tutte le difficoltà legate al rinnovo del contratto, che scadrà a giugno 2020. Ma vediamo nel dettaglio tutte le ultime indiscrezioni sul calciomercato della Juventus.

Mercato Juventus, possibile colpo Mertens a gennaio

Potrebbe essere Dries Mertens il prossimo colpo della Juventus nella sessione di calciomercato invernale. Il club bianconero, infatti, avrebbe fatto un sondaggio per l'attaccante belga dopo l'ammutinamento dei calciatori del Napoli. La scorsa estate, inoltre, Mertens ha proposto a De Laurentiis il prolungamento del contratto fino al 2022 a quattro milioni a stagione, ma il presidente del Napoli ha rifiutato.

Non si esclude, dunque, che il belga possa lasciare il capoluogo campano già a gennaio. La Juventus potrebbe mettere a segno un grande colpo di mercato per il reparto offensivo, soprattutto considerando il fatto che tra Mertens e Sarri c'è sempre stato un ottimo rapporto. Proprio con l'attuale allenatore della Juventus il belga è riuscito a raggiungere il suo record di reti in una stagione. Sull'attaccante belga, comunque, è molto forte anche l'interesse di Inter e Roma, club che sono alla ricerca di un rinforzo in attacco per gennaio.

In Premier League, invece, si registra l'interesse di Arsenal e Tottenham. Si attendono ulteriori sviluppi di mercato nelle prossime settimane. Un altro grande obiettivo della Juventus è Erling Haaland, attaccante classe 2000 che milita nelle fila del Red Bull Salisburgo e che è stato autore di una prima parte di stagione da record (basti pensare che ha già segnato ben sette reti in Champions League, al suo esordio nella competizione).

Tra le squadre che seguono il centravanti norvegese c'è anche il Napoli, oltre ad i migliori club del panorama calcistico continentale.