Continuano ad arrivare importanti indiscrezioni per quanto riguarda il Calciomercato della Juventus. Le ultime indiscrezioni si concentrano su Willian, talentuoso esterno brasiliano che milita nelle fila del Chelsea. Il calciatore sudamericano sarebbe molto apprezzato da Maurizio Sarri per le sue caratteristiche tecniche. Stando alle ultime indiscrezioni trapelate, il direttore sportivo della Juventus, Fabio Paratici approfitterà della sosta per lavorare per il mercato.

Paratici avrebbe intenzione di fare un viaggio a Londra per parlare direttamente con la dirigenza del Chelsea e con gli agenti di Willian. La rosa della Juventus sta facendo la differenza ed è una delle più forti in Europa, ma già nella prossima sessione di calciomercato invernale la dirigenza bianconera potrebbe mettere a segno alcuni colpi. Oltre a Willian, infatti, la dirigenza bianconera sta seguendo con attenzione anche altri giocatori del Chelsea.

Mercato Juventus, possibile l'arrivo di Willian

Uno dei principali obiettivi di mercato della Juventus è Willian; l'attaccante brasiliano andrà in scadenza di contratto a giugno ed il club bianconero vorrebbe approfittare di questa situazione. Fabio Paratici andrà a Londra durante la sosta, soprattutto per anticipare la concorrenza. Willian, inoltre, ha un ottimo rapporto con il tecnico bianconero Maurizio Sarri, che lo ha già allenato nella scorsa stagione.

Non si esclude che il colpo possa andare a segno già nella prossima sessione di calciomercato invernale, specialmente se la Juventus dovesse presentare ad Abramovich un'offerta interessante. Il Chelsea potrebbe convincersi a lasciare partire il brasiliano in inverno, per non perderlo a parametro zero a giugno. La Juventus, comunque, sta monitorando anche altri giocatori del Chelsea, come per esempio Emerson Palmieri e soprattutto Marcos Alonso.

Il terzino spagnolo del Chelsea (che vanta un passato in Italia, nelle fila della Fiorentina), avrebbe espresso il desiderio di tornare in Italia. Stando a quanto riporta il noto quotidiano britannico "Daily Star", Frank Lampard non sarebbe particolarmente convinto dal laterale iberico e avrebbe già dato il suo assenso alla cessione. La Juventus è fortemente interessata al suo cartellino, ma dovrà vedersela con l'Inter.

Si prospetta dunque l'ennesimo derby di mercato anche a gennaio. In ogni caso, Maurizio Sarri accoglierebbe a braccia aperte Marcos Alonso. Il calciatore spagnolo sarebbe l'elemento perfetto per far rifiatare Alex Sandro; non dimentichiamo, inoltre, i frequentissimi problemi fisici di Danilo e De Sciglio.