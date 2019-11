Proseguono le voci per quanto riguarda il calciomercato della Juventus, al comando della classifica della Serie A davanti all'Inter di Antonio Conte. Le ultime indiscrezioni trapelate riguardano Alessandro Florenzi, esterno che milita nelle fila della Roma: il giocatore è un prodotto delle giovanili del club giallorosso ma potrebbe lasciare la Capitale nella prossima sessione di Calciomercato invernale.

Il tecnico Paulo Fonseca infatti non lo considera titolare e gli ha preferito Santon nelle ultime partite. Florenzi non gioca da sei gare e sarebbe assai scontento per la situazione che si è venuta a creare con l'arrivo del nuovo tecnico portoghese.

In queste ore si sta parlando del futuro dell'esterno giallorosso ed è stata fatta anche l'ipotesi di un trasferimento in Cina, ipotesi che però dovrebbe essere accantonata.

Il suo ex allenatore Rudi Garcia lo vorrebbe al Lione, ma il calciatore romano avrebbe l'intenzione di restare in Italia. Stando alle ultime notizie trapelate, Florenzi gradirebbe la destinazione bianconera.

Mercato Juventus, a gennaio potrebbe arrivare Florenzi

Sull'esterno della Roma ci sarebbero Juventus ed Inter: nella prossima sessione di calciomercato invernale, dunque, potrebbe esserci un vero e proprio derby di mercato per il cartellino del calciatore giallorosso.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Juventus Calciomercato

La Juventus, comunque, dovrà stare attenta anche alla concorrenza del Cagliari e della Sampdoria, squadra allenata da Claudio Ranieri, allenatore con il quale Florenzi ha un ottimo rapporto. Il tecnico della Nazionale Roberto Mancini avrebbe fatto sapere al giocatore che, se non tornerà ad essere impiegato con continuità rischia di perdere l'Europeo, motivo per cui Florenzi starebbe valutando seriamente il suo futuro e non sarebbe da escludere un trasferimento a gennaio.

Proprio la Juventus sta cercando un terzino affidabile e di qualità, considerati i problemi fisici di Danilo e di De Sciglio, e Florenzi potrebbe essere l'elemento ideale per rimpinguare il reparto esterni. La società bianconera sarebbe al momento favorita anche per il fatto che l'Inter preferirebbe Matteo Darmian, mentre il Cagliari e la Fiorentina sarebbero club più propensi ad un prestito. Inoltre, il tecnico bianconero Maurizio Sarri sarebbe un grande estimatore dell'esterno della Roma.

Novità video - Florenzi, le opinioni del Ct Mancini e Fonseca Clicca per vedere

Per quanto riguarda invece il mercato in uscita dei campioni d'Italia, secondo gli ultimi rumors a giugno potrebbe esserci un sorprendente ritorno di Blaise Matuidi in Francia: il Paris Saint Germain, infatti, si sarebbe già mosso per il centrocampista francese, che a Parigi è rimasto un vero e proprio idolo.