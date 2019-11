Dall’Inghilterra rimbalzano nuove voci sul Calciomercato della Juventus. I bianconeri sarebbero pronti all’offensiva per portarsi a casa il talentuoso diciannovenne Nathan Ferguson, laterale difensivo che può giocare sia a destra che a sinistra. Le buone notizie arrivano dalla situazione contrattuale del ragazzo che non ha ancora rinnovato con il West Bromwich Albion e potrebbe non farlo rischiando così di andare a scadenza nel 2020.

La porta potrebbe già essere aperta per gennaio.

Un terzino d’altronde è la pedina ricercata ormai da tempo dalla Juve in sede di mercato. Il rinnovo di Cuadrado imminente non chiude la questione. Il colombiano si sta adattando alla nuova posizione con ottimi risultati, ma sono gli altri interpreti che potrebbero non bastare. De Sciglio, Danilo e Alex Sandro in questa stagione sono stati colpiti da problemi fisici.

Così Sarri ha dovuto quasi sempre trovare soluzioni alternative, come Matuidi per esempio. Avere un jolly in rosa non sarebbe male, se fosse giovane poi potrebbe crescere con calma alle spalle di chi ha più esperienza di lui.

Calciomercato Juventus: il West Bromwich 'scarica' Nathan Ferguson

Ed è cosi che la pista Nathan Ferguson torna di moda per il calciomercato della Juventus. Il diciannovenne è un titolare fisso del West Bromwich Albion, attualmente in testa alla serie B inglese.

Il problema è che la grande importanza in campo non è rispecchiata dalle sue attuali condizioni contrattuali. L’intesa con il suo club scade infatti nel 2020 e nessun passo avanti è stato fatto per il prolungamento. Anzi, secondo il quotidiano Express & Star, il club inglese starebbe iniziando a pensare di cederlo già a gennaio per fare cassa evitando il rischio di perderlo a zero durante la prossima stagione.

Giovane, buon fisico e ottima velocità di base, la grande forza di Ferguson è quella di poter giocare come laterale difensivo sia a destra che a sinistra. Una caratteristica che lo rende molto appetibile perché sono in pochi, a quell’età, a poterlo fare. La Juventus sarebbe pronta all’assalto anche perché il prezzo ad oggi è decisamente contenuto. Secondo il sito specializzato transfermarkt basterebbero due milioni per acquistare la giovane stellina inglese.

Tutti su Ferguson, la Juventus sfida le inglesi e l’Atletico

Il talento, il prezzo basso e il contratto in scadenza hanno però fatto drizzare le antenne a molti club. La concorrenza si preannuncia molto folta e anche agguerrita. In Inghilterra le più interessate sarebbero Tottenham e Crystal Palace. I londinesi però sono nel pieno del cambio di allenatore con Mourinho che oggi ha sostituito Pochettino sulla panchina degli Spurs.

Bisognerà quindi capire se il giocatore piacerà anche allo Special One e non solo alla dirigenza. Quasi certo invece l’affondo del Crystal Palace da tempo accostato al ragazzo e pronto a strapparlo alle concorrenti.

Le buone prestazioni di Ferguson hanno però varcato i confini dell’isola inglese. Insieme alla Juve starebbe studiando con attenzione la situazione l’Atletico Madrid. Dopo la battaglia per Trippier, vinta da Simeone, potrebbe così scattare un nuovo scontro di mercato tra i colchoneros e i bianconeri sul fronte terzini.

Paratici ci proverà anche se non tralascia altri possibili obiettivi per sistemare le cose sulle corsie laterali. Nome caldo resta per esempio Meunier del Paris Saint Germain. Anche lui va in scadenza nel 2020, sembrava che il rinnovo fosse più vicino dopo le ultime buone prestazioni ma ad oggi nessun prolungamento è stato firmato. Così gli uomini del calciomercato della Juventus vorrebbero tentare l’ennesimo colpo a zero, da sempre un campo molto fortunato per i Campioni d’Italia.