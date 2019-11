Domenica prossima si gioca Juventus-Milan. Oltre ai loro problemi in attacco, i rossoneri stanno anche lottando con alcuni infortuni. Durante il match disputatosi a San Siro contro la Lazio, Castillejo è stato costretto a lasciare il campo dopo soli 30 minuti di gioco, in lacrime dopo aver subito un infortunio. Come se ciò non bastasse per il Milan, anche Suso è alle prese con un problema fisico, motivo per cui Castillejo era partito titolare nel match contro i biancocelesti.

Pertanto, Pioli dovrà per forza di cose sviluppare qualche idea, prima dello scontro di domenica sera alle 20:45 con la Juventus all'Allianz Stadium che non si preannuncia per niente facile. Contro la Lazio, Rebic è stato posizionato sul fianco destro dell'attacco rossonero, ma non è stato protagonista di una bella prova. Tuttavia, secondo quanto riportato da pianetamilan.it, data la situazione del Milan, il croato potrebbe avere una nuova possibilità questo fine settimana.

Oltre a lui, l'unica altra opzione è Borini, a meno che l'allenatore non deciderà di cambiare modulo. In ogni caso, i rossoneri avranno bisogno di qualcosa in più per cercare di non uscire sconfitti dalla partita contro la Juventus.

Verso Juventus-Milan: conferme per Krunic e Bennacer, Higuain con Dybala per la Juve

Prima del match contro i rossoneri, la Juventus dovrà affrontare l'impegnativa trasferta in Russia contro il Lokomotiv Mosca.

Dunque, Maurizio Sarri avrà meno tempo del collega Pioli per preparare il match che si disputerà domenica 10 novembre a Torino. Nella scorsa giornata il tecnico bianconero ha fatto riposare il titolarissimo Sami Khedira, quindi è probabile che contro i rossoneri il tedesco venga schierato nuovamente nell'11 titolare. Nel derby della Mole ha riposato anche Alex Sandro ma, vista la sua probabile titolarità in Champions League, secondo news.superscommesse.it è probabile che lascerà ancora il posto ad uno tra Danilo e Mattia De Sciglio.

Confermatissima invece la coppia difensiva formata da Bonucci e de Ligt, autore del gol decisivo contro il Torino. In attacco, Bernardeschi potrebbe aver terminato le sue occasioni per il momento e dovrebbero giocare Dybala, Higuain e Cristiano Ronaldo. Per il Milan, invece, secondo quanto riportato da pianetamilan.it, ci saranno delle conferme rispetto alla gara disputata contro la Lazio. Rade Krunic, bosniaco classe 1993, e Ismael Bennacer, franco-algerino classe 1997, hanno giocato bene e, pertanto, i due centrocampisti vanno verso la conferma da titolari.

Queste dovrebbero essere le probabili formazioni di domenica 10 novembre: Juventus (4-3-3): Szczesny; Cuadrado, de Ligt, Bonucci, Danilo; Khedira, Pjanic, Matuidi; Dybala, Higuain, Cristiano Ronaldo. ; Milan (4-3-3): Donnarumma; Calabria, Duarte, Romagnoli, Theo Hernandez; Paquetà, Bennacer, Kessiè (Krunic); Rebic (Borini), Piatek, Calhanoglu.