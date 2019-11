Una delle caratteristiche principali della Juventus negli anni è da sempre lo zoccolo duro italiano, tant'è che diverse rappresentative sono sempre state contraddistinte da una notevole presenza di giocatori bianconeri. La più evidente la nazionale campione del mondo 2006, con una folta schiera di juventini presente nella finale Francia-Italia in entrambe le nazionali. E l'idea della dirigenza bianconera, come scrive Tuttosport, sarebbe proprio quella di ritornare ad investire su giovani italiani, soprattutto dopo il mercato degli ultimi anni in cui la Juventus ha investito molto ma prettamente su giocatori stranieri.

Secondo il noto giornale sportivo torinese, ci sarebbero due calciatori seguiti dalla dirigenza bianconera per la prossima stagione: il centrocampista del Brescia Sandro Tonali e il trequartista offensivo della Fiorentina Federico Chiesa. Abbiamo potuto ammirare i due nazionali italiani nella partita di qualificazione per gli Europei 2020 contro l'Armenia (ininfluente ai fini della classifica del girone): tutti e due hanno brillato, insieme a tutta la squadra, rifilando un 9 a 1 alla nazionale armena. Tonali e Chiesa, però, piacciono anche all'Inter, per cui potrebbe profilarsi un duello di mercato.

Juventus, si lavorerebbe ad acquisti 'italiani': Chiesa e Tonali

Come scrive Tuttosport, la dirigenza bianconera potrebbe investire la prossima stagione su due giovani nazionali italiani, ovvero Tonali e Chiesa. Il primo è valutato circa 40 milioni di euro, il secondo intorno ai 70 milioni di euro. Investimenti importanti che andrebbero verso una 'italianizzazione' della rosa bianconera ma allo stesso tempo verso un suo ringiovanimento, processo già iniziato nel Calciomercato estivo con gli arrivi di De Ligt, Demiral, Pellegrini (in prestito al Cagliari), Romero (in prestito al Genoa) e con gli acquisti per la Juventus under 23 di Rafia, Han e Mota Carvalho.

La concorrenza su Tonali e Chiesa

Sia Tonali che Chiesa restano, però, molto appetiti sul mercato: entrambi infatti piacciono all'Inter, che potrebbe decidere di sfidare in estate proprio la Juventus. In estate il centrocampista offensivo della Fiorentina è stato vicino al trasferimento in bianconero ma il cambio di proprietà (Fiorentina acquistata dall'imprenditore italo-americano Commisso) ha portato allo stop della trattativa in quanto il nuovo presidente ha deciso di trattenere il nazionale italiano almeno fino alla prossima stagione.

Per quanto riguarda Tonali, invece, piace non solo all'Inter ma anche alla Fiorentina. Entrambi i giocatori potrebbero essere convocati per gli Europei 2020 da Roberto Mancini, questo significa che la loro valutazione potrebbe ulteriormente lievitare e magari favorire possibile aste di mercato per la felicità delle rispettive società proprietarie del loro cartellino.