Con la finestra di trasferimento invernale alle porte, la Juventus starebbe osservando molti giocatori. Tuttavia, i dirigenti bianconeri non stanno solo facendo piani per l'inverno, ma anche per l'estate. Secondo quanto riportato da 'Calciomercato.com', molti top team stanno seguendo Ruben Neves del Wolverhampton e la Juventus è uno di questi. I bianconeri hanno visto giocare il centrocampista portoghese più volte.

In passato anche il Milan era interessato, poiché era perfetto per il giovane progetto rossonero (e lo sarebbe ancora). L'ostacolo maggiore rimane la valutazione del giocatore, poichè Neves non ha una clausola rescissoria nel suo contratto, il che significa che sono necessarie delle trattative con i Wolves. Gli inglesi, dal loro canto, non sono interessati ad abbassare le pretese per il loro giocatore.

In altre parole, chiunque sia interessato dovrà fare una buona offerta, che verrà quindi valutata dai Wolves. Naturalmente, anche l'agente Jorge Mendes dovrebbe avere una grande voce in capitolo.

Calciomercato Juventus, a centrocampo piace sempre Tonali

La Juventus è sempre sul mercato per cercare di acquistare i migliori talenti, e, in questo momento, non ci sono molti giovani migliori del centrocampista del Brescia Sandro Tonali.

Il diciannovenne è una delle più giovani promesse del calcio italiano e ha attirato l'interesse della Juventus e dell'Inter in Italia, dell'Atletico Madrid in Spagna e di Chelsea e Manchester City in Inghilterra. Il club torinese ha seguito lo sviluppo del nazionale italiano già da un po' di tempo, poichè il suo talento era evidente. Ma guardando la sua recente serie di prestazioni impressionanti, la dirigenza della Vecchia Signora sta diventando irrequieta per l'aumento di interesse per Tonali - sia da parte di club italiani che stranieri - e ora sta cercando di fare uno sforzo serio per portare il giovane centrocampista a Torino nell'estate del 2020.

Gli attuali campioni italiani credono che Tonali probabilmente costerà più di 40-45 milioni di euro e sono preoccupati che la cifra possa aumentare in modo sostanziale se più squadre si avvicineranno a lui nella finestra di mercato estiva. Per ora, la Juve è consapevole del fatto di essere in vantaggio rispetto a tutte le altre squadre in questa battaglia, ma sicuramente non sarà facile. La Juventus dovrà anche sfoltire la propria rosa, poichè a centrocampo diversi giocatori hanno deluso le attese.

In tal senso, ci si aspetta ancora una prova convincente di Rabiot, che fino ad ora si è fatto notare poco e in tal senso anche Federico Bernardeschi sarà chiamato ad un netto cambio di passo.