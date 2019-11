Quest'oggi la Juventus ha lavorato sul campo in vista della gara di domani contro il Sassuolo: l'attacco bianconero, dopo il turno di riposo di Bergamo, sarà di nuovo guidato da Cristiano Ronaldo. CR7 sta meglio e sta smaltendo il problema al ginocchio che lo ha condizionato nelle ultime settimane. Proprio il rendimento dell'ultimo periodo di Cristiano Ronaldo ha scatenato diversi dibattiti e ipotesi sul suo futuro. In molti hanno anche ipotizzato un possibile addio del portoghese alla Juve. Non è di questo parere Oscar Damiani che nel suo intervento a TMW Radio, ha spiegato che CR7 chiuderà la carriera a Torino: "Finirà la sua carriera alla Juve, i detrattori si dovranno ricredere", ha dichiarato l'ex calciatore e procuratore.

Damiani vede un futuro bianconero per CR7

Cristiano Ronaldo, nell'ultimo mese, è stato al centro di molte discussioni, soprattutto dopo la sostituzione avvenuta nella gara contro il Milan. CR7 ha avuto qualche problema fisico e questo gli ha impedito di essere al top. Ma il portoghese sta lavorando per rimettersi e per trovare lo smalto perduto. Per Oscar Damiani, Cristiano Ronaldo presto si riprenderà e si toglierà grandi soddisfazioni con la maglia della Juventus: "Sta attraversando un periodo di appannamento, ma darà ancora grandi soddisfazioni alla Juve".

Dunque il noto procuratore non ha dubbi e vede un Cristiano Ronaldo che si riprenderà e tornerà a regalare spettacolo in campo. Inoltre, per Oscar Damiani, il futuro di CR7 sarà ancora a Torino. Il noto procuratore ha affermato che il portoghese chiuderà la carriera alla Juve e che i suoi detrattori dovranno ricredersi.

Lunedì il portoghese dovrebbe ricevere il premio come miglior giocatore della Serie A

Nelle prossime ore si capirà chi vincerà il pallone d'oro, al momento sembra essere una corsa a tre fra Cristiano Ronaldo, Van Dijk e Messi, con quest'ultimo che sarebbe in vantaggio sulla concorrenza.

CR7, però, non dovrebbe restare a bocca asciutta visto che lunedì dovrebbe ricevere il premio al Gran Galà del calcio come miglior giocatore della Serie A per la stagione 2018/2019. Il portoghese non sarà il solo giocatore della Juve ad essere premiato visto che anche Giorgio Chiellini e Miralem Pjanic dovrebbero ricevere alcuni riconoscimenti al Gran Galà del calcio. Cristiano Ronaldo, dunque, potrà mettere questo importante premio in bacheca, un premio che prima di lui hanno ricevuto molti altri juventini come Andrea Pirlo, Carlos Tevez e Gianluigi Buffon.

Resta comunque da capire se questa per CR7 sarà una piccola soddisfazione, visto che è in attesa di sapere se davvero il pallone d'oro finirà al rivale di sempre Messi oppure se alla fine ci sarà un colpo di scena.