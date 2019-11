L’Inter, grazie alla vittoria per 3-1 contro lo Slavia Praga, resta in piena corsa per la qualificazione agli ottavi di finale della Champions League. A segno nella trasferta in terra ceca Lautaro Martínez (doppietta) e Romelu Lukaku, quest’ultimo al primo goal europeo con la maglia nerazzurra. I nerazzurri si sono portati a 7 punti in classifica nel Gruppo F, agganciando il Borussia Dortmund, sconfitto dal Barcellona (11 punti), che ha strappato già il pass verso il turno successivo ed è sicuro anche del 1° posto.

Chiude lo Slavia Praga con 2 punti, già fuori dai giochi. La 6ª giornata sarà decisiva per la squadra di Antonio Conte. Nella serata di martedì 10 dicembre i nerazzurri riceveranno a San Siro il Barcellona. La partita avrà inizio alle ore 21.00 e sarà trasmessa in diretta tv su Canale 5.

Servirà una vittoria per approdare agli ottavi di finale, altrimenti bisognerà sperare in risultati negativi dei tedeschi. L’esito dell’altra sfida, infatti, sarà ininfluente qualora si registrasse una vittoria dell’Inter.

Al contrario, nel caso ci fosse una mancata vittoria o, peggio ancora, una sconfitta, allora conterà quello che sarà il risultato del Borussia Dortmund. In pratica, l'Inter non dovrà ottenere un risultato peggiore dei tedeschi, altrimenti ci sarebbe l’eliminazione. A parità di punti passerebbero i nerazzurri, che sono in vantaggio nei goal segnati negli scontri diretti. Nell’attesa di scoprire se l’Inter approderà agli ottavi di finale, traguardo raggiunto l’ultima volta nella stagione 2011/12, diamo uno sguardo ai precedenti contro il Barcellona a San Siro.

Nerazzurri imbattuti a San Siro contro il Barcellona

L’Inter ha affrontato 4 volte il Barcellona in casa e non ha mai perso. Il bilancio è di 3 pareggi e 1 vittoria tra le mura amiche. Il primo incrocio risale alla stagione 2002/03, quando le due squadre si affrontarono nella seconda fase a gironi della Champions League. Finì 0-0 ed entrambe approdarono ai quarti di finale. I nerazzurri proseguirono il cammino fino alle semifinali, dove persero il derby europeo contro il Milan, che poi si laureò campione d’Europa poco più tardi.

Si concluse 0-0 anche la sfida della stagione 2009/10 nella fase a gironi. In quella edizione della Champions League, si rinnovò il duello anche in semifinale, con l’Inter capace di vincere 3-1 a San Siro, eliminando i catalani e andando poi a conquistare il trofeo in finale contro il Bayern Monaco.

L’ultimo incrocio risale alla stagione 2018/19, quando nella fase a gironi si registrò un pareggio per 1-1. Mauro Icardi rispose al vantaggio ospite siglato da Malcom. I nerazzurri, in quell’occasione, furono eliminati, retrocedendo in Europa League.

Se prendiamo in considerazione le partite casalinghe dell’Inter contro squadre spagnole, troviamo appena 2 sconfitte su 21 match disputati. Ad aver vinto a San Siro sono state Atlético Madrid e Alavés. Per il resto abbiamo 10 vittorie e 9 pareggi. Staremo a vedere se i nerazzurri saranno in grado di avere un risultato positivo anche contro la squadra di Ernesto Valverde.