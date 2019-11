Archiviato il match contro la Lokomotiv Mosca che ha decretato la conquista degli ottavi di Champions League con due giornate di anticipo, la Juventus è già proiettata verso la sfida di campionato contro il Milan, in programma domenica sera all'Allianz Stadium. Maurizio Sarri è consapevole che il big match contro i rossoneri non sarà semplice perché gli uomini di Stefano Pioli sono a caccia dei 3 punti per scalare posizioni in classifica, dopo l'ultima sconfitta casalinga, rimediata con la Lazio.

Le condizioni di de Ligt

Il tecnico in questi giorni valuterà come sempre le condizioni fisiche dei suoi calciatori per opporre il miglior undici ai milanesi, senza rischiare nessuno. A Mosca era assente de Ligt in preda ad un problema alla caviglia destra. Secondo Tuttosport le condizioni dell'olandese sono in miglioramento e nei prossimi giorni si potrà capire se scenderà in campo contro i meneghini.

de Ligt, sostituito nella sfida di Champions League da Daniele Rugani, vorrebbe tornare prima possibile a far coppia con Leonardo Bonucci. Sarri non rischierà il ventenne, dato che dopo il big match di domenica ci sarà la sosta nazionali, utile per il pieno recupero, in vista della ripresa prevista il 23 novembre, quando i bianconeri sfideranno a Bergamo l'Atalanta. Lo staff tecnico deciderà l'impiego dell'ex capitano dell’Ajax solo dopo aver consultato il team medico, ma la sensazione sarebbe quella che il centrale potrebbe farcela.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Juventus Serie A

Il dubbio Ronaldo

Contro il Milan dunque potrebbe esserci la difesa titolare, infatti sulla corsia destra dovrebbe tornare Juan Cuadrado che non ha preso parte all'ultima partita per squalifica. Il posto del colombiano al Lokomotiv Stadium è stato affidato a Danilo Luiz. Se il pacchetto arretrato sembrerebbe stabilito, rimane qualche dubbio in attacco, in quanto Cristiano Ronaldo è leggermente infortunato.

L'ex Real Madrid è uscito dal campo della Lokomotiv all'81esimo minuto per il persistere di un problema al ginocchio che darebbe fastidio anche all'adduttore. Nel caso in cui il pentapallone d'oro non dovesse farcela, Sarri potrebbe affidarsi alla coppia Gonzalo Higuain e Paulo Dybala. I due argentini sono ormai una coppia rodata separatasi per un'annata, (Higuain ha giocato in prestito al Milan e al Chelsea) in questa stagione hanno giocato insieme dal fischio d'inizio contro Brescia e Lecce e adesso potrebbero farlo con il Milan.

Novità video - De Ligt di mano: a Lecce rigore, contro il Toro no Clicca per vedere

Anche Douglas Costa che ieri sera ha giocato uno scampolo contro i russi ed ha segnato, in extremis, lo splendido gol vittoria si candida per un posto da protagonista, in cerca di quella continuità che è mancata fino ad adesso. Il brasiliano proviene da un infortunio che lo ha tenuto fuori dai giochi per circa 45 giorni.