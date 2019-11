Martedì 26 novembre 2019 alle ore 21:00 andrà in onda su Canale 5 l'incontro tra Juventus ed Atletico Madrid, valido per il 5° turno del Girone D di Champions League. I bianconeri hanno raggiunto la qualificazione con due turni d'anticipo e questo match avrà il primario scopo di mantenere la prima posizione che, sulla carta, vorrebbe dire un accoppiamento più agevole agli ottavi di finale.

Nella precedente giornata la Juve aveva vinto in Russia, l'Atletico aveva perso con il Bayer

Durante l'ultimo incontro della competizione, valevole per la quarta giornata della fase a gironi, la "Vecchia Signora" era volata in Russia per affrontare il Lokomotiv Mosca riuscendo a imporsi per 2-1 al termine di una partita molto combattuta, nella quale la rete della vittoria era arrivata proprio all'ultimi minuto.

I Colchoneros, invece, avevano perso l'incontro in trasferta col Bayer Leverkusen per 2-1, trovando solo il gol nel finale con Alvaro Morata quando era oramai troppo tardi per rimettere in piedi un match che li aveva visti sul doppio svantaggio per lunghi tratti di partita.

La classifica del girone D vede attualmente la Juventus a quota 10 e l'Atletico Madrid a 7 mentre Lokomotiv Mosca e Leverkusen appaiate a 3 punti, coi russi avanti per la differenza reti.

I bianconeri, in caso di successo, sarebbero quindi sicuri del primo posto nel gruppo, mentre gli spagnoli in caso di successo raggiungerebbero i torinesi in testa al girone. L'altra sfida fra russi e tedeschi permetterebbe invece alla vincitrice di "sognare" ancora la qualificazione, ma solo a patto che gli spagnoli vengano fermati a Torino.

Demiral titolare, CR7 in attacco assieme ad uno tra Higuain e Dybala

Maurizio Sarri dovrebbe tener fede al suo modulo preferito sinora, il 4-3-1-2, dovendo fare i conti, però, con qualche infortunio di troppo.

Agli stop di Alex Sandro, Chiellini, Bernardeschi e Douglas Costa si aggiunge pure De Ligt che, con ogni probabilità, non sarà dei titolari a scopo cautelativo. I bianconeri dovrebbero scendere in campo con Szczesny tra i pali e difesa a quattro formata da Bonucci e Demiral (per lui sarebbe la prima da titolare in stagione) e come terzini De Sciglio sulla sinistra e Danilo a destra. Cerniera di centrocampo formata da Pjanic al centro affiancato da Khedira e Matuidi, mentre Ramsey sarà da supporto a Cristiano Ronaldo e a uno tra Higuain e Dybala, con la Joya favorita per una maglia.

Queste le probabili formazioni:

Juventus (4-3-1-2): Szczesny, Danilo, Bonucci, Demiral, De Sciglio, Khedira, Pjanic, Matuidi, Ramsey, Cristiano Ronaldo, Dybala (Higuain).

Atletico Madrid (4-4-2): Oblak, Lodi, Hermoso, Felipe, Trippier, Lemar, Hector Herrera, Koke, Joao Felix, Morata, Correa.