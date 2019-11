Secondo quanto riportato da 'milannews.it', il Milan sarebbe interessato all'esterno offensivo del Real Madrid Luka Jovic. Il nazionale serbo sta attualmente lottando per adattarsi al campionato spagnolo dopo essersi trasferito dal club tedesco Eintracht Francoforte in estate per 60 milioni di euro. Pertanto, secondo l'ultimo rapporto, la dirigenza del Milan sarebbe interessata ad ingaggiare il 21enne nella prossima finestra di trasferimento. La modalità con la quale i rossoneri sarebbero disposti ad ingaggiare il giocatore sarebbe quella del prestito, con l'intento di rinforzare un reparto offensivo al momento pieno di lacune.

La vera speranza del Milan è che i dirigenti del Real Madrid consentano a Jovic di lasciare la squadra in prestito, al fine di mettere minuti nelle gambe e non disperdere l'investimento compiuto nella scorsa estate. Nella stagione in corso, Jovic ha collezionato solamente 11 presenze in tutte le competizioni mettendo a segno un solo gol. Il giocatore con la sua fantasia e potenza fisica potrebbe essere determinante per risollevare l'attacco rossonero, che fino a questo momento è stato molto deludente.

Milan, Calabria potrebbe lasciare a gennaio

'Tuttosport' (via 'Calciomercato.com') ha dichiarato il mese scorso che Calabria ha raggiunto un accordo su un nuovo rinnovo a lungo termine a Milano, ma da allora il suo futuro è stato messo in discussione. A quanto pare, infatti, il terzino rossonero avrebbe perso la titolarità a favore di Andrea Conti, che dopo essere rientrato dall'infortunio ha avuto un rendimento migliore di Calabria. Secondo 'MilanNews.it', il giovane Calabria sembra attrarre l'interesse di numerosi club tra cui il Siviglia, che a gennaio potrebbe fare un'offerta per il difensore.

Come possibile sostituto è stato proposto il genovese Paolo Ghiglione. Il 22enne ha iniziato bene la stagione, mettendo a segno cinque assist in una squadra che sta lottando per la salvezza trovandosi agli ultimi posti del campionato.

Difesa Milan, occhi su Demiral e Ghiglione

In previsione della possibile cessione di Calabria, il Milan si starebbe muovendo per cercare un sostituto. Secondo quanto riportato da 'calciomercato24.com', i rossoneri avrebbero messo gli occhi sul terzino del Genoa, Paolo Ghiglione.

Il giocatore è assoluto protagonista sulla fascia destra e potrebbe dar man forte alla causa rossonera. L'altro difensore seguito dal Milan è Demiral, il quale ha però una valutazione molto più alta. Rispetto al terzino del Genoa, però, il turco non è titolare alla Juventus e potrebbe spingere per lasciare il club nel prossimo mercato di gennaio.