L'Inter potrebbe essere la protagonista del Calciomercato invernale, considerando le esigenze ribadite anche da Conte in molte interviste: un esterno, un mediano ed una punta potrebbero quindi andare a rinforzare la rosa interista. Ma la società di Suning lavora anche in previsione prossima stagione, non solo su giocatori affermati ma anche su potenziali grandi prospetti che potrebbero rappresentare presente e futuro dell'Inter.

Nelle ultime ore è arrivata un'interessante indiscrezione di mercato riguardante un giovane centrocampista italo-americano che ha brillato nel mondiale under 17 con gli USA: Gianluca Busio, un classe 2002 che gioca nel Kansas (Major League Soccer). Come si può notare dal nome, ha evidenti origini italiane, il papà infatti ha raggiunto gli Stati Uniti nei primi anni 2000 e ha sposato una donna californiana, dal loro matrimonio è nato Giuseppe che sta sicuramente battendo molti record nella MLS.

E proprio il papà potrebbe essere decisivo per il trasferimento del giovane all'Inter.

Inter, l'astro nascente Busio la possibile scommessa di mercato

Le ultime indiscrezioni di mercato confermano come l'Inter stia lavorando sull'astro nascente del calcio americano Gianluca Busio. Il classe 2002 gioca nel Kansas e vanta un record per essere il secondo giocatore più giovane di sempre ad aver firmato per una società della MLS, all'età di 15 anni e 89 giorni.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Inter Calciomercato

Prima c'era riuscito Freddy Adu, che poi però non ha avuto la carriera che tanti addetti ai lavori si aspettavano nei primi anni di calcio professionistico. Sul giocatore vi è l'interesse di molte società europee nello specifico anche italiane. Fra queste anche l'Inter, e proprio il papà potrebbe essere decisivo nel trasferimento a Milano: è infatti un grande tifoso dell'Inter e quindi potrebbe favorire il passaggio alla società di Suning. Attualmente il prezzo è di circa 10 milioni di euro.

Sul giocatore Fiorentina, Genoa ed Inter

In estate il dirigente della Fiorentina Barone avrebbe avanzato un'offerta di circa 4 milioni di euro per il giocatore, ci ha provato anche il Genoa, ma alla fine ha deciso di giocarsi le sue carte nella Major League Soccer e continuare il processo di maturazione nel campionato americano. Ha molto mercato anche in America ma il giocatore potrebbe fare il salto in Europa, con il papà che potrebbe agevolare la trattativa.

Attualmente a 17 anni solo con il consenso del genitore potrebbe trasferirsi in Europa, dal prossimo anno al compimento dei 18 anni potrà decidere da solo, ma è probabile che Busio possa anticipare i tempi e cogliere l'opportunità europea. Nella Major League Soccer ha disputato 22 partite realizzando 3 gol e 2 assist.