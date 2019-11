C'è grande attesa per il prossimo posticipo domenicale della dodicesima giornata di Serie A, vale a dire Juve-Milan. Le due formazioni andranno a caccia di un successo, seppur per motivi completamente diversi. La Juventus infatti, è al comando della classifica del campionato ed intende restarci fino alla fine, forte del suo organico ampio e davvero di spessore. Il Milan di Pioli sta vivendo invece un momento davvero poco positivo.

L'arrivo del nuovo tecnico finora non è riuscito a far decollare una squadra che fa tanta fatica in tutti i reparti e che già si trova lontana dalla zona Champions League. Per i rossoneri l'obiettivo allo Stadium sarà quello di migliorare la sua classifica e fare magari uno sgambetto ad un avversario che sulla carta sembra essere molto più forte. Il Milan sarà più fresco di una Juve che ha speso delle energie nella trasferta di Champions League, vinta sul campo della Lokomotiv Mosca. Un successo che gli ha consentito di strappare il pass per gli ottavi di finale. Diamo uno sguardo alle probabili formazioni di Juve-Milan.

Come giocherà la Juventus

Ci sono molti dubbi riguardo l'utilizzo di alcuni elementi da parte di Sarri, proprio perché il tecnico nelle ore antecedenti la vigilia del match dovrà capire le condizioni fisiche di alcuni giocatori che finora hanno speso molto. In porta giocherà Szczesny, in difesa Cuadrado dovrebbe essere il titolare a destra, con Alex Sandro che invece giocherà sulla corsia opposta. Al centro de Ligt insieme a Bonucci.

A centrocampo sicuramente ci sarà Pjanic in cabina di regia, con Matuidi che dovrebbe trovare una maglia da titolare. Rischia invece il posto un Khedira appannato. Al posto del tedesco potrebbe giocare Bentancur o Rabiot. Per quanto riguarda il ruolo di trequartista Ramsey pare essere favorito su Bernardeschi. In avanti invece Cristiano Ronaldo è sicuro di un posto da titolare, in coppia con il portoghese dovrebbe esserci Dybala. Partirà dalla panchina invece l'ex Gonzalo Higuain.

La probabile formazione del Milan

Anche nell'undici rossonero ci sono dei nodi da sciogliere da parte del tecnico. In porta gioca Donnarumma, mentre la linea difensiva dovrebbe essere composta da Calabria, Duarte, Romagnoli e Hernandez. A centrocampo reclama spazio Bennacer al quale potrebbero essere affidati i compiti di regia. Al suo fianco Kessiè e Paquetà, con il brasiliano chiamato ad una grande prestazione.

In attacco il ruolo di centravanti sarà affidato probabilmente a Piatek, mentre al suo fianco dovrebbero esserci Suso e Calhanoglu, due giocatori tecnici che proveranno a mandare in tilt la difesa bianconera con la loro qualità.