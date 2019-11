La Juventus è sempre attenta alle migliori opportunità di mercato, non solo per incrementare il livello tecnico della propria rosa, ma anche per accrescere il brand bianconero a livello mondiale. L'acquisto di Cristiano Ronaldo va in questa direzione, così come quello della punta Han che gioca attualmente nella Juventus under 23, ma che è uno dei riferimenti calcistici della Corea del Nord. Secondo Sport Mediaset, i bianconeri starebbero lavorando ad un altro acquisto che potrebbe avere un importante impatto commerciale, soprattutto nel ricco mercato russo: Aleksei Miranchuk è una punta della Lokomotiv Mosca, riferimento della società russa e della nazionale del suo Paese.

La Juventus lo conosce molto bene per averlo affrontato nel girone di qualificazione di Champions League, in cui ha realizzato due gol, uno all'andata ed uno al ritorno. Il giocatore ha il contratto in scadenza nel 2021 e potrebbe rappresentare un investimento vantaggioso per la Juventus.

Juventus, Miranchuk possibile investimento tecnico e commerciale in estate

Uno dei talenti principali del calcio russo è Aleksei Miranchuk, classe 1995 proprio come il suo fratello gemello, e che ha già dimostrato anche alla Juventus di avere una notevole confidenza con il gol.

L'anno scorso la Lokomotiv Mosca ha rifiutato un'importante offerta da 80 milioni di euro per lui e per suo fratello ma di certo in estate, soprattutto se il giocatore non dovesse rinnovare il suo contratto in scadenza nel 2021 potrebbe considerare una partenza dalla società russa. La Juventus vuole investirci perché permetterebbe ai bianconeri di aprire un nuovo mercato a livello commerciale, quello russo.

Miranchuk è un personaggio famoso in Russia

Il giocatore della Lokomotiv è un vero e proprio personaggio in Russia, tanto da diventare una delle domande dello show televisivo 'Chi vuole essere milionario'. In Patria viene paragonato come caratteristiche tecniche al centrocampista offensivo Mesut Ozil e già nel 2015 fu Messi a spendere elogi nei confronti del giocatore. Il suo compagno di squadra alla Lokomotiv Mosca Corluka in un'intervista ha sottolineato come ''Solo lui può impedire a sé stesso di diventare un top''.

Intanto Paratici, come scrive Sport Mediaset, l'ha bloccato per l'estate ed è pronto a regalare un rinforzo di qualità a Maurizio Sarri. Sono molte le società interessate al giocatore: Zenit San Pietroburgo, Atletico Madrid e Manchester United investirebbero volentieri sul giocatore russo ma la Juventus, come confermato dal noto sito sportivo, sarebbe in vantaggio a tal punto di aver incaricato l'agente sportivo Calogero Giuffrida come mediatore della trattativa con la Lokomotiv Mosca.