Matthijs De Ligt nelle ultime settimane sta dimostrando il suo valore e sta sfoderando una serie di prestazioni davvero convincenti. In particolare, sabato scorso contro l'Atalanta, l'olandese è stato davvero insuperabile.

Delle sue recenti prestazioni ha parlato, a Sky Sport, un grande ex difensore della Juventus ovvero Paolo Montero, il quale ha affermato: "Sta dimostrando ciò che vale e tra qualche anno diventerà un fenomeno del calcio mondiale".

Dunque l'attuale allenatore della Sambenedettese ha promosso a pieni voti le recenti performance dell'olandese. Ma Montero si è soffermato anche su Federico Bernardeschi: "È diventato un giocatore importantissimo anche per la Juventus".

Montero promuove De Ligt

Matthijs De Ligt è sicuramente uno dei talenti più promettenti del calcio mondiale. La Juventus per averlo ha sborsato molto soldi, ma l'investimento fatto da Fabio Paratici per il difensore olandese sta dando ampie garanzie.

Infatti, Matthijs De Ligt sta sostituendo Giorgio Chiellini al meglio e contro l'Atalanta ha giocato una gara quasi perfetta. Proprio della prestazione dell'olandese a Bergamo ha parlato Paolo Montero: "Ha fatto una partita spettacolare", prima di aggiungere che Matthijs De Ligt diventerà un fenomeno del calcio mondiale. Inoltre, Paolo Montero ha sottolineato che per il numero 4 juventino è importante avere un compagno di reparto con l'esperienza di Leonardo Bonucci.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Juventus Champions League

Inoltre, l'ex centrale juventino di fine anni Novanta, ha commentato anche le prestazioni di un altro giocatore bianconero, ovvero Bernardeschi: "Federico ha fatto molto bene quando lo ha messo dietro le punte", ha spiegato l'uruguaiano, il quale poi ha aggiunto che il ragazzo classe '94 è un giocatore capace di inserirsi ed abile a fornire l'ultimo passaggio. Infine, l'ex difensore della Juve ha spiegato che il numero 33 bianconero è cresciuto molto e ciò lo si è visto sia in nazionale che nel club.

L'ex difensore parla di Demiral: 'Dovrà farsi trovare pronto'

Merih Demiral, in questi suoi primi mesi in bianconero, non ha trovato molto spazio. Per ora Maurizio Sarri lo ha impiegato solo una volta contro il Verona. Proprio del turco ha parlato Paolo Montero: "L’ho visto giocare al Sassuolo e anche alla Juve", ha spiegato Montero, il quale poi ha aggiunto che Demiral ha un grande futuro e sicuramente lo sta aiutando molto avere difensori così forti come compagni di squadra.

Inoltre, l'ex difensore juventino ha voluto dare un consiglio a Merih Demiral, spiegando che l'ex difensore del Sassuolo dovrà essere bravo a farsi trovare pronto quando verrà chiamato in causa da Maurizio Sarri.